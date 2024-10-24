»³ËÜÀé¿Ò¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Ç»³ÅÄÈþ·îÌò¡ÖÌò¤òµ¡¤ËÈ±¤ò30¥»¥ó¥Á°Ê¾åÀÚ¤Ã¤¿¡×
»³ÅÄÈþ·î¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë
»³ËÜÀé¿Ò¤¬¡¢2025Ç¯1·î24Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¹ÖÃÌ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÅªÂ¸ºß¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡È¤¢¤¶¤È¤¤½÷»Ò¡É»³ÅÄÈþ·î¤ò±é¤¸¤ë¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀø¤à¿·¤¿¤ÊÇ¦¼ÔÁü¤òÉÁ¤¤¤¿ Ì¡²è¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×(¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ)¡£ ¡Ö¥¢¥¤¥¢¥à¥¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë Ì¡²è²È¡¦²ÖÂô·ò¸ã¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤ä¡¢¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ ¤¤¤¯À¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤ Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£
¼ç±é¤Ï±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º ¤Ê¤É¤ÎÄ¶Âçºî¤Î¼ç±é¤ò¼¡¡¹¤ËÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤«¤é¤â ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦»³ºê¸¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬»Â¿·¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥á¥Ç¥£¤ò¶î»È¤·¤Æ ¡È¸½ÂåÇ¦¼Ô¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
º£²ó¡È»³ËÜÀé¿Ò¡É¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÅªÂ¸ºß¤À¤¬¡¢ ¤É¤³¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤Þ¤ï¤ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤¢¤¶¤È¤¤½÷»Ò¡É»³ÅÄÈþ·î¡£
»³ÅÄÈþ·îÌò
»³ËÜÀé¿Ò¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤È²¿ÅÙ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¡£º£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¶ºî¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¾ìÌÌ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¤ë¤¾!¤ä¤Ã¤¿¡¼!¡×¤È¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊ¡ÅÄÁÈ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦½éÆü¤«¤é³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ...¡£ ¤É¤ó¤Ê»ö¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤·¤Á¤ã¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¡ß¡ÖÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡×¤ÎÆ´¤ì³î¤ÄºÇ¶¯¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²¿ÅÙ¤â¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿À©Éþ¤¬Ãå¤é¤ì¤¿»ö¤âºÇ½é¤Ï¾È¤ì½¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÆâ¿´´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ê...(¾Ð) Ìò¤òµ¡¤ËÈ±¤ò30¥»¥ó¥Á°Ê¾åÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤¿!
±½¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ²¤ê¤ËÆþ¤ëÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸«¤ì¤¿¤Î¤â¡¢ÀèÇÚÊý¤ÈÆ±¤¸¸÷·Ê¤ò¸«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð) ËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ê³§ÍÍ¤ÈÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ »ä¤â°ì´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó³§ÍÍ¤Ë¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£