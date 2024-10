岡田准一“双子だったらやってみたいこと”は「とりあえず『幽体離脱〜！』って」

俳優の岡田准一(43歳)が、マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」の新CMに出演。10月29日より「チキチキン THE ガーリックペッパー」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“双子だったらやってみたいこと”について語った。「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、「マック THE チキン」として親しまれている“2本入り”のチキンのサイドメニュー。3年目となるこのたび、2本入りで手軽に楽しめることを表現した「チキチキン」に名称を変更して登場する。

CMは、“双子の冒険家”の岡田が、それぞれ「チキチキン」を片手に、洞窟の中を駆け抜けたり、馬に乗って疾走しながら冒険を繰り広げるアドベンチャームービー風のコミカルな内容。芸歴30年近くの中で初めて双子役を演じ、撮影後のインタビューでは「もし岡田さんが双子の兄弟だったら、やってみたいことはありますか?」と質問を受ける。これに岡田は「もうとりあえず『幽体離脱〜!』ってしますね、1回は(笑)。1回はやっておきますけど、もうひとりの方がやりたいって言うかどうか別ですけど、僕はやりたいですね(笑)」と回答。また、「柔術対決みたいなものも、憧れますよね。ずっと練習できるっていうか…兄弟で練習されている方とかいると、楽しそうですもんね。でも技とか似通ってくるんですかね…同じ技なのかな? シンクロしちゃいますからね」と話し、さらに「すごい似ていたら入れ代わることもできますからね(笑)。仕事場行くときにね。バレるかどうか、みたいな(笑)。すごい似ている人がいて…というか実は双子で、堂々と『岡田です』って現場にいたら、みんな聞けないと思うんですよね。そういうことをしてみたいです(笑)」と語った。