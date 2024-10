岡田准一「初体験でした、双子役（笑）」ひとりで“息の合った”2人分のアクションも

俳優の岡田准一(43歳)が、マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」の新CMに出演。10月29日より「チキチキン THE ガーリックペッパー」篇の放映を開始する。「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、「マック THE チキン」として親しまれている“2本入り”のチキンのサイドメニュー。3年目となるこのたび、2本入りで手軽に楽しめることを表現した「チキチキン」に名称を変更して登場する。

CMは、“双子の冒険家”の岡田が、それぞれ「チキチキン」を片手に、洞窟の中を駆け抜けたり、馬に乗って疾走しながら冒険を繰り広げるアドベンチャームービー風のコミカルな内容。夢の2本入りとスパイシーな刺激の魅力を表現した。「ひとりで双子の兄弟を演じるのは初めてだから楽しみ」と、30年近い俳優生活の中でも初となる双子役の演じ分けに挑んだ岡田。監督との打ち合わせを終え、遺跡や洞窟など広大なスタジオに用意されたアドベンチャー感満点の美術セットを眺めると、早くもやる気を漲(みなぎ)らせた俳優の表情に。兄と弟はそれぞれ髪型や衣装の色が異なり見分けがつくものの、岡田は「ちょっとずつ芝居を変えてみたい」と、セリフの話し方や表情も微妙に調整することでさらに兄弟を演じ分けようと試みながら、撮影へと臨んだ。冒険の中で囚われの身となるシーンでも、ロープで縛られる兄と弟を交互に演じる岡田。「チキンとチキンで…チキチキン!」と、チキンが2本で一段と魅力が増す「チキチキン」のように、兄と弟が息を合わせてピンチを切り抜けようとする緊迫感のあるシーンを完成させるため、岡田はセリフを話すタイミングや表情を細かく調整しながらベストな演技を模索。映像をチェックしながら兄弟2役を演じた。トロッコに乗り込んで激走するシーンでは、無邪気な少年のようにワクワクした表情を見せていた岡田。しかし撮影本番になると、猛スピードで滑走する本物のトロッコに乗っているかのような、臨場感と緊張感を放って周囲を圧倒。ここでもひとりで演じているとは思えない“息の合った”2人分のアクションを披露し、スムーズにOKテイクを獲得。続く音声収録では「あ、今のは弟のほうです(笑)」と、こだわりの演じ分けをアピールする姿も見せていた。数々のアクションシーンをこなし続ける岡田だが、馬に乗って疾走するシーンでは、この日一番の名演技でスタジオを沸かせた。大河ドラマなど数々の作品で見事な馬術を披露してきた岡田は「しっかり見せつけますよ」と頼もしい表情でカメラの前へ向かい、手綱の高さなどセットの細かな設定の入念な打ち合わせを行ったのち、リズミカルに体重を移動させながら完璧に乗りこなす姿を披露。本物の馬ではないセットを使用した撮影にもかかわらず、監督も「馬が見えた!」と大絶賛。迫真の演技を見せた岡田は「本当の馬に見えるように。目を細めてください(笑)」と周囲の笑いを誘っていた。撮影後のインタビューで岡田は「楽しかったですね。初体験でした、双子役(笑)。30 年ぐらいお芝居をさせていただいているんですけど…たぶん初めてじゃないですか。年代が上がったりとか、若い時を演じるとかはあるんですけど、双子役はやったことないので、初体験だったですね。ちょっとずつ芝居を変える、みたいな。キャラクターを変えたりとか、ちょっと若い頃はやんちゃみたいな設定もあったりして、楽しかったですね」と語った。