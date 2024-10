全国のマクドナルドに、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで人気の2本入りのチキンのサイドメニューを、新たに「チキチキン THE ガーリックペッパー」に名称をリニューアルして新発売!

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みたっぷりの骨なし一枚肉のしっとりジューシーな鶏肉と、サクサクの衣が相性抜群です☆

マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」

販売期間:2024年10月30日(水)〜11月下旬(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し「マック THE チキン」として親しまれている”2本入り”のチキンのサイドメニューです。

3年目となるこのたび、2本入りで手軽に楽しめることを表現した「チキチキン」に名称を変更して再登場!

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みたっぷりの骨なし一枚肉のしっとりジューシーな鶏肉と、サクサクの衣が相性抜群で、ランチやディナーのサイドメニューとしてだけでなく、小腹がすいた時のスナックとしてもぴったりのメニュー。

「チキンマックナゲット」や「シャカチキ」と並ぶ“チキンメニュー”として「チキチキン」が期間限定で仲間入りします。

チキチキン THE ガーリックペッパー(2ピース)

価格:270円〜

提供時間:全営業時間帯

風味の良い粗びきブラックペッパーやガーリックなどで味付けしたしっとりジューシーな一枚肉の鶏肉と、サクサクした食感の衣が相性抜群の一品。

スティック状で食べやすく、2ピース入りでお手軽に楽しめる一品です。

食べくらべポテナゲ大/特大

価格:食べくらべポテナゲ大 630円〜/食べくらべポテナゲ特大 980円〜

いつものポテナゲ大にチキチキンTHEガーリックペッパーが入った期間限定のポテナゲが登場!

「食べくらべポテナゲ大」はマックフライポテト(L)×1個、チキンマックナゲット5ピースにチキチキン2ピースが入ったセットが単品での合計価格と比べて280円以上お得に。

「食べくらべポテナゲ特大」はマックフライポテト(L)×2個、チキンマックナゲット10ピースにチキチキン2ピースが入ったセットが単品での合計価格と比べて570円以上お得になっています。

岡田准一さんが登場する新TVCM

商品の販売にあわせて、岡田准一さんが“双子の冒険家”になって登場する新TVCMを、2024年10月29日(火)から放映。

チキンとチキンで「チキチキン」夢の2本入りの魅力とガーリックのスパイシーな刺激を、双子の冒険家となった岡田さんのコミカルな演技とアドベンチャームービー風で壮大にお伝えします。

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みたっぷりの骨なし一枚肉のしっとりジューシーな鶏肉と、サクサクの衣が相性抜群!

マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」の紹介でした。

