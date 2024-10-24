[10.23 欧州CLリーグフェーズ第3節](レッドブル・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ライプツィヒ]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 3 L. Geertruida

DF 4 ビリ・オルバン

DF 23 カステッロ・ルケバ

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 7 アントニオ・ヌサ

MF 8 アマドゥ・ハイダラ

MF 10 シャビ・シモンズ

MF 18 アーサー・フェルメーレン

FW 11 ロイス・オペンダ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

MF 6 エリフ・エルマス

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 44 ケビン・カンプル

MF 47 V. Gebel

FW 9 ユスフ・ポウルセン

FW 19 アンドレ・シウバ

監督

マルコ・ローゼ

[リバプール]

先発

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ

GK 95 ハーヴィー デイヴィス

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 80 タイラー モートン

MF 98 トレイモーリス ニョニ

FW 7 ルイス・ディアス

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります