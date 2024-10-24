ライプツィヒvsリバプール スタメン発表
[10.23 欧州CLリーグフェーズ第3節](レッドブル・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 3 L. Geertruida
DF 4 ビリ・オルバン
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 10 シャビ・シモンズ
MF 18 アーサー・フェルメーレン
FW 11 ロイス・オペンダ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
MF 6 エリフ・エルマス
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 44 ケビン・カンプル
MF 47 V. Gebel
FW 9 ユスフ・ポウルセン
FW 19 アンドレ・シウバ
監督
マルコ・ローゼ
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 7 ルイス・ディアス
監督
アルネ・スロット
※28:00開始
<出場メンバー>
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 3 L. Geertruida
DF 4 ビリ・オルバン
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 8 アマドゥ・ハイダラ
MF 10 シャビ・シモンズ
MF 18 アーサー・フェルメーレン
FW 11 ロイス・オペンダ
控え
GK 26 マールテン ヴァンデヴォールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
MF 6 エリフ・エルマス
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 44 ケビン・カンプル
MF 47 V. Gebel
FW 9 ユスフ・ポウルセン
FW 19 アンドレ・シウバ
監督
マルコ・ローゼ
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 7 ルイス・ディアス
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります