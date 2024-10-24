バルセロナvsバイエルン スタメン発表
[10.23 欧州CLリーグフェーズ第3節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 39 マティス・テル
FW 42 ジャマル・ムシアラ
監督
ビンセント・コンパニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 39 マティス・テル
FW 42 ジャマル・ムシアラ
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります