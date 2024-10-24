[10.23 欧州CLリーグフェーズ第3節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 D. Kochen

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 セルジ・ドミンゲス

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 25 トーマス・ミュラー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 49 A. Aznou

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 27 コンラッド・ライマー

FW 10 レロイ・サネ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 39 マティス・テル

FW 42 ジャマル・ムシアラ

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります