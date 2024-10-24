[10.23 欧州CLリーグフェーズ第3節](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))

※28:00開始

<出場メンバー>

[ベンフィカ]

先発

GK 1 A. Trubin

DF 3 アルヴァロ カレラス

DF 6 アレクサンダー バー

DF 30 ニコラス・オタメンディ

DF 44 トマス アラウージョ

MF 8 フレドリク アウルスネス

MF 10 O. Kökçü

MF 61 フロレンティーノ・ルイス

FW 11 アンヘル・ディ・マリア

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

FW 17 K. Aktürkoğlu

控え

GK 24 サムエル ソアレス

GK 75 André Gomes

DF 4 アントニオ シルヴァ

DF 28 イッサ カボレ

DF 37 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 81 A. Bajrami

MF 85 レナト・サンチェス

MF 86 Diogo Prioste

FW 7 ゼキ・アムドゥニ

FW 9 アルトゥール・カブラウ

FW 21 A. Schjelderup

FW 32 B. Rollheiser

監督

ブルーノ・ラージ

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 27 A. Milambo

FW 9 上田綺世

FW 14 Igor Paixão

FW 38 イブラヒム・オスマン

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 41 M. Berger

DF 3 T. Beelen

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

MF 6 R. Zerrouki

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります