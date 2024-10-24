ベンフィカvsフェイエノールト スタメン発表
[10.23 欧州CLリーグフェーズ第3節](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 3 アルヴァロ カレラス
DF 6 アレクサンダー バー
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
MF 61 フロレンティーノ・ルイス
FW 11 アンヘル・ディ・マリア
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 17 K. Aktürkoğlu
控え
GK 24 サムエル ソアレス
GK 75 André Gomes
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 28 イッサ カボレ
DF 37 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 81 A. Bajrami
MF 85 レナト・サンチェス
MF 86 Diogo Prioste
FW 7 ゼキ・アムドゥニ
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 21 A. Schjelderup
FW 32 B. Rollheiser
監督
ブルーノ・ラージ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 41 M. Berger
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 3 アルヴァロ カレラス
DF 6 アレクサンダー バー
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
FW 11 アンヘル・ディ・マリア
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 17 K. Aktürkoğlu
控え
GK 24 サムエル ソアレス
GK 75 André Gomes
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 28 イッサ カボレ
DF 37 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 81 A. Bajrami
MF 85 レナト・サンチェス
MF 86 Diogo Prioste
FW 7 ゼキ・アムドゥニ
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 21 A. Schjelderup
FW 32 B. Rollheiser
監督
ブルーノ・ラージ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 9 上田綺世
FW 14 Igor Paixão
FW 38 イブラヒム・オスマン
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 41 M. Berger
DF 3 T. Beelen
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 6 R. Zerrouki
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります