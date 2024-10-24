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気象台は、午前2時56分に、洪水警報を那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を那覇市、豊見城市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表

本島中南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　24日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■豊見城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　24日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■南城市
□大雨警報
・土砂災害
　24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　24日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■与那原町
□大雨警報
・土砂災害
　24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　24日昼過ぎ

■南風原町
□大雨警報
・土砂災害
　24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　24日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■八重瀬町
□洪水警報【発表】
　25日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）