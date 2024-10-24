【洪水警報】沖縄県・那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表
気象台は、午前2時56分に、洪水警報を那覇市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を那覇市、豊見城市に発表しました。
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本島中南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 24日昼過ぎ
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■豊見城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 24日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■南城市
□大雨警報
・土砂災害
24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 24日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■与那原町
□大雨警報
・土砂災害
24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 24日昼過ぎ
■南風原町
□大雨警報
・土砂災害
24日昼過ぎから25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 24日昼過ぎ
□洪水警報【発表】
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■八重瀬町
□洪水警報【発表】
25日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）