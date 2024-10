アストン・ヴィラはチャンピオンズリーグ第3節でボローニャを相手に2-0で勝利を収めた。これでチームはCLで3連勝を達成し、世界最高峰の舞台で最高のスタートを切っている。



この試合中、元スコットランド代表ストライカーで『TNT Sports』の共同コメンテーターであるアリー・マコイスト氏は、ホームで観戦していたビジャのファンの中に終生のファンであることを公言しているイギリスのウィリアム王子もいたのではないかと口にしていた。





Of course I was watching, @Ally_McCoist9 #UTV W https://t.co/KkCwgrj9Lu