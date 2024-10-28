¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥¢¥ì¡×¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¤É¤¦¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¡©¡ÚÀì¶È¼çÉØ¤ÏÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤·¡ª Vol.13¡Û
¡Ö²¶¤Ã¤Æ¡¢º£»þ¤ÎÆüËÜ¤ËÄÁ¤·¤¤Ä¶¤¤¤¤Ã¶Æá¤À¤è¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¤Î¤Ï¼«¾Î¥¨¥êー¥È¤Î¥«¥º¥¤µ¤ó¡£
°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡¦¥â¥â¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖºÇ¶á´Å¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤Ã¤Æ～Éâµ¤¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È°½÷¤Î¤µ¤µ¤ä¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡©
Àì¶È¼çÉØ¤ÏÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤·¡ª 13ÏÃ
½ÐÄ¥Àè¤ÇÇñ¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤³¤¸¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²ÝÄ¹¤âÆ±¤¸¤¯½ÉÇñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«²ÝÄ¹¤ò¤´¤Þ¤«¤·¡¢¥«¥º¥¤µ¤ó¤È¤³¤¸¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÌë¤Î¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥«¥º¥¤µ¤ó¤È¤³¤¸¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ±¤¸Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ò²ÝÄ¹¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡©
½ÐÄ¥¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤·¤¿¥«¥º¥¤µ¤ó¤Ë¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¹â¤µ¤Ë»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤Ê¤¤¤«¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤³¤¸¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¿©»ö¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÜÂÔ¤Ç¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤´¤Þ¤«¤·¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¥â¥â¤Î¥é¥ó¥Á¤ÏÏ²Èñ¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤«¤ï¤·¤¿»þ¡¢¥â¥â¤µ¤ó¤«¤é¥«¥º¥¤µ¤ó°¸¤Î¼ê»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡©
¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤ÏÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤·¡ª¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë