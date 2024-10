本日10月24日に22歳の誕生日を迎えた歌い手Adoが同日、自身初のCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』をリリースしたほか、「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」の音源配信も開始した。さらには「桜日和」らしい柔らかで温かい光が美しく描写されたミュージックビデオも公開となっている。楽曲「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」は、国立競技場単独公演<Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』>で披露した初音ミクとのコラボ曲で、楽曲提供はまふまふによるもの。そのミュージックビデオは、戻れない過去への想いと、蕾が開いて散っていく桜に心模様を重ねた描写が秀逸だ。Ado / 初音ミクが過去と桜に思い馳せ、二人が歌で繋がるような仕上がりとなっている。

■両A面シングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』



2024年10月24日(木)リリース配信リンク:https://ado.lnk.to/sakurabiyoriPR●『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』【完全数量限定盤】PDCV-5081 3,500円(税込)※完全数量限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopのみ限定販売▼内容物・アクリルスタンド (約185mm x 約129mm)・トールサイズデジパック (約188mm x 約138mm)・ブックレット (約180mm x 約120mm)・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード (約89mm x 約63mm)●『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』【完全数量限定盤】PDCV-5082 3,500円(税込)▼内容物・アクリルスタンド (約185mm x 約129mm)・トールサイズデジパック (約188mm x 約138mm)・ブックレット (約180mm x 約120mm)・「初夏」トレーディングカード (約89mm x 約63mm)※『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』(PDCV-5081)と『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』(PDCV-5082)のブックレットの絵柄は異なります。●『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』【初回限定盤】TYCT-39261 1,980円(税込)▼内容物・トールサイズデジパック (約188mm x 約138mm)・ブックレット (約180mm x 約120mm)・ステッカー (約180mm x 約120mm)・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード (約89mm x 約63mm)●『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』【初回限定盤】TYCT-39262 1,980円(税込)▼内容物・トールサイズデジパック (約188mm x 約138mm)・ブックレット (約180mm x 約120mm)・ステッカー (約180mm x 約120mm)・「初夏」トレーディングカード (約89mm x 約63mm)※『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』(TYCT-39261)と『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』(TYCT-39262)のステッカーとブックレットの絵柄は異なります。※完全数量限定盤と初回限定盤のブックレットの絵柄は異なります。●『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』【通常盤(初回プレス)】TYCT-39263 1,500円(税込)▼内容物・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード (約89mm x 約63mm)●『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』【通常盤(初回プレス)】TYCT-39264 1,500円(税込)▼内容物・「初夏」トレーディングカード (約89mm x 約63mm)※通常盤はTYCT-39263、39264の「通常盤(初回プレス)」のみトレーディングカードを封入いたします。初回プレス終了後は封入しておりません。▼曲順:CD収録内容は全形態共通『桜日和とタイムマシン/初夏』01. 桜日和とタイムマシン with 初音ミク02. 初夏03. 桜日和とタイムマシン with 初音ミク (Instrumental)04. 初夏(Instrumental)『初夏/桜日和とタイムマシン』01. 初夏02. 桜日和とタイムマシン with 初音ミク03. 初夏(Instrumental)04. 桜日和とタイムマシン with 初音ミク (Instrumental)●全形態共通封入特典・トレーディングカード『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』は全3種の「桜日和タイムマシン with 初音ミク」トレーディングカードの内、1種をランダムに封入します。『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』は全3種の「初夏」トレーディングカードの内、1種をランダムに封入します。・抽選で豪華賞品が当たるシリアルナンバー付き応募チラシ賞品の詳細は後日ご案内いたします。※シリアルナンバー付き応募チラシは初回限定盤、通常盤は初回プレス分のみ封入■店舗別CD購入特典『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』『初夏/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』を各CDショップ&インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。また、UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopのみ完全数量限定盤2種のセット購入特典も実施いたします。●UNIVERSAL MUSIC STORE・完全数量限定盤(PDCV-5081、PDCV-5082)セット購入特典:ダブルチャームキーリング(チャーム部分約40×60)・各形態単品購入特典:缶バッジ(約52mm、絵柄2種類のうち1種ランダム配布 ※絵柄をお選びいただくことはできません)●TOWER RECORDS:ポスター(B2)●HMV:ステッカー(約120×120mm、絵柄2種類のうち1種ランダム配布 ※絵柄をお選びいただくことはできません)●TSUTAYA RECORDS:ポストカード(A絵柄・約100×148mm)●Amazon.co.jp:アクリルコースター(約90×90mm)●楽天ブックス:チケットホルダー(約110×205)●セブンネットショッピング:アクリルカラビナ(約36×62mm)●NEOWING:ポストカード(B絵柄・約145×145mm)●Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan・完全数量限定盤(PDCV-5081、PDCV-5082)セット購入特典:ダブルチャームキーリング(チャーム部分約40×60)・各形態単品購入特典:缶バッジ(約52mm、絵柄2種類のうち1種ランダム配布 ※絵柄をお選びいただくことはできません)●CDJAPAN(OVERSEAS) :ポストカード(B絵柄・約145×145mm)●その他一般店:ポストカード(C絵柄・約100×148mm)※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopのセット購入特典は単品購入特典の缶バッジは対象外となります。