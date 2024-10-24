今日の歴史（１０月２４日）
１９１２年：朝鮮総督府が銀行令を公布 ※銀行業を資本金２００万ウォン以上の株式会社などに限定。条件を満たさない銀行は日本資本に吸収された
１９４５年：米軍政庁が朝鮮内の日本人退去令を発表
１９７２年：第３回南北赤十字会談が平壌で開幕
１９７６年：実業家の朴東宣（パク・ドンソン）氏が米議員らに違法ロビー活動を行った「コリアゲート」事件を米紙が暴露
１９９４年：北朝鮮に拘束されていた韓国軍捕虜の趙昌浩（チョ・チャンホ）少尉が４３年ぶりに脱出し帰還
１９９４年：遊覧船「忠州号」の火災で２９人が死亡
２００２年：チリとの自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉が妥結
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４５年：米軍政庁が朝鮮内の日本人退去令を発表
１９７２年：第３回南北赤十字会談が平壌で開幕
１９７６年：実業家の朴東宣（パク・ドンソン）氏が米議員らに違法ロビー活動を行った「コリアゲート」事件を米紙が暴露
１９９４年：北朝鮮に拘束されていた韓国軍捕虜の趙昌浩（チョ・チャンホ）少尉が４３年ぶりに脱出し帰還
１９９４年：遊覧船「忠州号」の火災で２９人が死亡
２００２年：チリとの自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉が妥結
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