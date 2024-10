【PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】2025年2月28日 発売予定価格:9,980円【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】2025年2月28日 発売予定価格:12,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」および「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」を2025年2月28日に発売する。価格はPS5用カバーが9,980円で、DualSenseが12,480円。

今回発売される2商品は、ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」デザインのプレイステーション 5用カバーおよびDualSense。ソフトと同日に発売されるオリジナルデザインのアイテムとなっている。PS5用カバーはブラックのカラーをベースに、禁足地調査隊のエンブレムデザインをあしらったデザインで、一方のDualSenseは真っ赤なカラーに同じくエンブレムロゴが描かれている。

いずれも数量限定で販売される商品となっており、10月30日より予約受付が開始される。

PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション

DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to

change without notice.