マクドナルドの大好評サイドメニューが登場！「チキチキン THE ガーリックペッパー」が10月30日から期間限定販売！岡田准一が“双子の冒険家”に扮する新TVCMも放映

日本マクドナルドが新たなサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月30日(水)から全国の店舗で期間限定販売する。この商品は、ブラックペッパーとガーリックの旨みがたっぷり詰まった、2本入りのチキンメニューで、2022年に初めて登場した「マック THE チキン」が進化した形でリリースされる。



「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、しっとりジューシーな骨なし一枚肉を使用し、サクサクの衣との相性が抜群。粗びきブラックペッパーとガーリックが効いた味わいは、ランチやディナーのサイドメニューとしてはもちろん、小腹がすいた時のスナックとしても最適だ。マクドナルドのチキンメニューには、バーガーやサイドメニューが豊富に揃っており、今回の「チキチキン」が新たにラインアップに加わることとなる。



さらに、夕方5時からの夜マック限定で、人気商品「ポテナゲ」と「チキチキン」を組み合わせた「食べくらべポテナゲ大」および「食べくらべポテナゲ特大」も同時に登場する。これらのセットでは、マクドナルドの名物「マックフライポテト」と「チキンマックナゲット」、そして新作「チキチキン THE ガーリックペッパー」を一度に楽しむことができる。



新商品の販売に合わせて、岡田准一が「双子の冒険家」として登場する新TVCMが10月29日(火)から放映される。このCMでは「チキチキン」の魅力とガーリックのスパイシーな刺激を、双子の冒険家としての岡田のコミカルな演技とアドベンチャームービー風の演出で表現するという。



■商品概要

チキチキン THE ガーリックペッパー(2ピース)

※ソースは付きません

・店頭価格:270円〜

・販売期間:2024年10月30日(水)〜11月下旬(予定)

・販売時間帯:全営業時間帯



食べくらべポテナゲ大

※お好きなナゲットソース1個付き

・店頭価格:630円〜

・販売期間:2024年10月30日(水)〜11月下旬(予定)

・販売時間帯:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)



食べくらべポテナゲ特大

※お好きなナゲットソース2個付き

・店頭価格:980円〜

・販売期間:2024年10月30日(水)〜11月下旬(予定)

・販売時間帯:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)



※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります。詳細はウェブサイトをご確認ください。



■岡田准一インタビュー

―――新TVCM の撮影を終えた感想を聞かせてください。

楽しかったですね。初体験でした、双子役(笑)。30年ぐらいお芝居をさせていただいているんですけど…たぶん

初めてじゃないですか。年代が上がったりとか、若い時を演じるとかはあるんですけど、双子役はやったことない

ので、初体験だったですね。ちょっとずつ芝居を変える、みたいな。キャラクターを変えたりとか、ちょっと若い頃はやんちゃみたいな設定もあったりして、楽しかったですね。



―――新TVCM では冒険家を演じた岡田さんですが、最近冒険したこと、チャレンジしたことを教えてください。

撮影ではどれだけチャレンジできるかをテーマにしているんです。慣れないように、どれだけチャレンジしていく

かがテーマなんですけど… 僕は趣味で長く写真を撮ってきたんです、仕事現場とかスタッフとか。最近、新たなテ

ーマを見つけたんですよね。『これは追っかけていきたい』っていうテーマを。そのテーマは…『姿勢』。ちょっと意味わかんないですよね?(笑) 僕 、姿勢が好きなんですよ。姿勢がいい人が大好きで、本当にずっと見ていられるんですよね。このすごい人たちをちょっと最近撮りたいなって思ってるんですよね。やっと滋賀に、この人撮りたいなって人を見つけたんですよ(笑)。その人を追っかけて撮りたいなって(笑)。



―――「ガーリックペッパーのような刺激」というフレーズのように、刺激を受けたエピソードをお聞かせください。

やっぱりスタッフをすごく見ますね。プロデュースとかもやるようになっているので、スタッフの働きぶりとか を 見るんですよ。『カッコいいスタッフたち』みたいな写真も撮ったりするんですけど、すごいがんばってるとか、そういうのは刺激を受けるし、たまに神業みたいな人がいるんですよね。ピントをピタッと合わせてきたり、がんばって声を出しているとか、 そういうスタッフたちには 、すごい刺激を受けるんです。仕事仲間に刺激をもらうことはめちゃくちゃありますね。



―――新TVCM は 2 本のチキンを双子で表現していますが、もし岡田さんが双子の兄弟だったら、やってみたいことはありますか?

もうとりあえず『幽体離脱〜!』ってしますね、1回は(笑)。1回はやっておきますけど、もうひとりの方がやりたいって言うかどうか別ですけど、僕はやりたいですね(笑)。柔術対決みたいなものも、憧れますよね。ずっと練習できるっていうか…兄弟で練習されている方とかいると、楽しそうですもんね。でも技とか似通ってくるんですかね…同じ技なのかな?シンクロしちゃいますからね。すごい似ていたら入れ代わることもできますからね(笑)、仕事場行くときにね。バレるかどうか 、 みたいな(笑)。すごい似ている人がいて…というか実は双子で、堂々と『岡田です』って現場にいたら、みんな聞けないと思うんですよね。そういうことをしてみたいです(笑)。



―――新TVCM をご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

今年もブラックペッパーとガーリックのうまさがやみつきなチキンのサイドメニュー『チキチキン THE ガーリックペッパー』が登場いたします。チキンとチキンでチキチキン。夢の 2 本入り、サクサクです。ガーリックペッパーが止まらない。さらに夜マックではポテナゲにチキチキンが入った『食べくらべポテナゲ』も登場いたします。 10 月 30日水曜日より全国のマクドナルドで、ぜひお楽しみください。