BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan" -Digest-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのデビュー3周年記念日となる11月3日に『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』が開催することが決定した。併せて10月30日に発売されるBlu-ray & DVD「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”」のダイジェスト映像がYouTubeに公開された。

【動画】BE:FIRST LIVE in DOME 2024 "Mainstream-Masterplan" -Digest-

各音楽チャート40冠を達成した1stシングル「Gifted.」のリリースでメジャーデビューを果たしたBE:FIRSTのデビュー3周年の記念日となる11月3日に『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』が開催される。[Part 1]ではBE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルよりBE:FIRSTメンバーが生出演する3周年記念生配信が開催され、続く[Part 2]では”Viewing Party”と題し、10月30日に発売されるBlu-ray & DVD「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”」の同時視聴会が開催される。

[Part 1]のYouTube生配信終了後、同時視聴会のタイムテーブルが掲載された一度限りのプレミア公開が行われるので、全国のBESTY(=BE:FIRSTのファンの呼称)で一斉に[PLAY ALL]を押してライブ本編を再生し、感想をYouTubeプレミア公開のチャット欄に投稿。なお、[Part 2]のViewing Partyの映像にはBE:FIRSTの生出演の予定はないが、メンバーそれぞれの裏話やコメントがチャット欄に投稿される。

詳しい開催時間は追ってアナウンスされる。

『3rd Anniversary Party』開催決定に合わせて、10月30日に発売されるBlu-ray & DVD「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”」のダイジェスト映像がYouTubeに公開された。『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』開催:2024年11月3日(日)[Part 1] BE:FIRST 3rd Anniversary YouTube Live配信:YouTube(BE:FIRST Official Channel)[Part 2] BE:FIRST 3rd Anniversary Viewing Party配信:YouTube(BE:FIRST Official Channel)