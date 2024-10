現在アーセナルでプレイするウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコ(27)は古巣であるマンチェスター・シティが22-23シーズンに3冠を達成した後、ペップ・グアルディオラから電話があったことを英『The Guardian』のインタビューの中で明かした。



2016年にシティに加入したジンチェンコは16-17シーズンこそPSVへのレンタル移籍を経験したが、その後はシティのトップチームに定着。本職ではない左SBでの起用がほとんどであったが、シティでは公式戦128試合に出場し、2ゴール12アシストを記録。数々のタイトルを経験してきた。





Zinchenko getting bullied like the youngest brother pic.twitter.com/Wi5Bq03hmU