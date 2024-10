イングランド代表でニューカッスルのウィンガーとして活躍するアンソニー・ゴードンが、同クラブと長期契約を締結した。



クラブの公式声明では具体的な期間を明らかにしていないが、長期と表現。ゴードン本人もコメントを残しており、現状に満足している様子が伝えられている。



「クラブは素晴らしい状態にあると思います。買収以来、どんどん上向いています。私と監督はプレイスタイルという点では完璧な組み合わせです。そして私はトロフィーを獲得するためにここに来ました。ファンは長い間待っているから、それを成し遂げるチームの一員になることが私の大きな目標です」



ニューカッスルは現在、プレミアリーグで9位につけている。次戦はリーグ戦第9節、その次はリーグ杯4回戦で、相手は共に強豪チェルシーだ。タイトル獲得のためには、どちらも負けられない戦いとなる。そして勝利を手にするためには彼の活躍が欠かせないだろう。





Start on the left, cut in on his right, shoot, score @NUFC fans have many more years of this trademark Anthony Gordon finish to look forward to pic.twitter.com/yiyWCfXP91