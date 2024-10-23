1L当たり「3円引き」となるお得なキャンペーンも！PLANT直営ガソリンスタンド「PLANT Payでの決済開始」
PLANTが運営するガソリンスタンド7店舗においてPLANT Payでのお支払いが可能になります。
PLANT直営ガソリンスタンド「PLANT Payでの決済開始」
PLANTが運営するガソリンスタンド7店舗においてPLANT Payでのお支払いが可能に！
利用開始を記念し、11月1日〜30日までの間、PLANT Payでのお支払いに限り、1L当たり「3円引き」となるお得なキャンペーンを実施します。
期間中にガソリンスタンドでPLANT Pay払いを選択し、モバイルカードもしくはプラスチックカードのコードをスキャンするだけで、特別価格にて提供します。
■対象ガソリンスタンド
PLANT GAS 川北給油所
〒923-1278 石川県能美郡川北町字朝日63
通常営業時間：7:00〜20:00
PLANT GAS 坂井給油所
〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1
通常営業時間：7:00〜20:00
PLANT GAS 清水給油所
〒910-3608 福井県福井市三留町21号4番地
通常営業時間：7:00〜20:00
PLANT GAS 上中給油所
〒919-1524 福井県三方上中郡若狭町脇袋11-12-1
通常営業時間：7:00〜20:00
PLANT GAS 志摩給油所
〒517-0213 三重県志摩市磯部町穴川字土橋1175-1
通常営業時間：7:00〜20:00
PLANT GAS 木津川給油所
〒619-0218 京都府木津川市城山台2丁目1番地
通常営業時間：8:00〜21:00
PLANT GAS 福知山給油所
〒620-0844 京都府福知山市字多保市小字手次114-13
通常営業時間：7:00〜20:00
【PLANT Payとは？】
PLANT Payは、PLANT全店で使用できるリチャージ式の電子マネーです。
チャージするたびに、チャージボーナスが付与され、年間の利用金額に応じたランクごとに、チャージボーナスの進呈率がアップします。
PLANTアプリとの連携により、残高や利用履歴も確認はもちろん、電子レシートやクーポンなど様々なサービスを提供中です。
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