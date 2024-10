PLANTが運営するガソリンスタンド7店舗においてPLANT Payでのお支払いが可能になります。

PLANT直営ガソリンスタンド「PLANT Payでの決済開始」

PLANTが運営するガソリンスタンド7店舗においてPLANT Payでのお支払いが可能に!

利用開始を記念し、11月1日〜30日までの間、PLANT Payでのお支払いに限り、1L当たり「3円引き」となるお得なキャンペーンを実施します。

期間中にガソリンスタンドでPLANT Pay払いを選択し、モバイルカードもしくはプラスチックカードのコードをスキャンするだけで、特別価格にて提供します。

■対象ガソリンスタンド

PLANT GAS 川北給油所

〒923-1278 石川県能美郡川北町字朝日63

通常営業時間:7:00〜20:00

PLANT GAS 坂井給油所

〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1

通常営業時間:7:00〜20:00

PLANT GAS 清水給油所

〒910-3608 福井県福井市三留町21号4番地

通常営業時間:7:00〜20:00

PLANT GAS 上中給油所

〒919-1524 福井県三方上中郡若狭町脇袋11-12-1

通常営業時間:7:00〜20:00

PLANT GAS 志摩給油所

〒517-0213 三重県志摩市磯部町穴川字土橋1175-1

通常営業時間:7:00〜20:00

PLANT GAS 木津川給油所

〒619-0218 京都府木津川市城山台2丁目1番地

通常営業時間:8:00〜21:00

PLANT GAS 福知山給油所

〒620-0844 京都府福知山市字多保市小字手次114-13

通常営業時間:7:00〜20:00

【PLANT Payとは?】

PLANT Payは、PLANT全店で使用できるリチャージ式の電子マネーです。

チャージするたびに、チャージボーナスが付与され、年間の利用金額に応じたランクごとに、チャージボーナスの進呈率がアップします。

PLANTアプリとの連携により、残高や利用履歴も確認はもちろん、電子レシートやクーポンなど様々なサービスを提供中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1L当たり「3円引き」となるお得なキャンペーンも!PLANT直営ガソリンスタンド「PLANT Payでの決済開始」 appeared first on Dtimes.