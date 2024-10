京都でゆったりと過ごせる贅沢なデザートプラン！グランマーブル「茶室＆坪庭を貸し切りで楽しむデザートプラン」

京都発祥マーブルデニッシュ専門店、グランマーブルは、京都ならではの風情あふれる祇園 花見小路のグランマーブル祇園本店にて「茶室&坪庭を貸し切りで楽しむデザートプラン」の販売を2024年10月に開始しました。

グランマーブル「茶室&坪庭を貸し切りで楽しむデザートプラン」

現代アート作品を飾った茶室を1組2名様より貸し切り。

坪庭を眺めながら、グランマーブル自慢のマーブルデニッシュのアレンジスイーツなどを堪能できます。

非日常なひとときを楽しめます。

■茶室で、うつろう時間と現代アートの刺激を

茶室には、世界的に活躍するアーティストの現代アート作品を展示。

時間によって表情が変わる坪庭。

茶室からガラス戸を開け、流れる水の音に耳をすませば、安らぎのひと時が訪れます。

雨の日には草木が露に濡れ、得も言われぬ美しさを楽しめます。

■デザートプランのメニューは、マーブルデニッシュを使ったオリジナル

ウェルカムドリンクから始まり、グランマーブル自慢のマーブルデニッシュを使ったアレンジメニュー(2品)、季節のプチスイーツ(2品)を楽しめます。

その後、抹茶、コーヒー、紅茶からお好きなドリンクをチョイス。

マーブルデニッシュを使って作ったクランチチョコ「マーブルクランチ結々」と一緒に楽しめます。

利用料金:

2名様利用の場合 :6,000円(税込)/人

3名様利用の場合 :5,500円(税込)/人

4〜6名様利用の場合:5,000円(税込)/人

予約: https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=26030324

※本プランの利用には、予約が必要です。

■お問合せ

カフェ&シャンパーニュ祇園ちから/グランマーブル祇園本店

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL:075-533-1360(2階 祇園ちから)

TEL:075-533-7600(1階 グランマーブル祇園)

グランマーブルは1996年“マーブルデニッシュ”専門店として創業。

マーブルデニッシュは、12種の定番アイテムのほか季節限定や店舗限定など多彩なフレーバーを取りそろえています。

現在は、京都で4店舗、大阪では高島屋大阪店、大阪国際空港ターミナル制限エリア内販売ブースがあります。

