いいなSTORESは、crimが開発したゲーム「エルシャダイ」とコラボした思わず笑える「エルシャダイ顔どら焼き」を2024年10月15日より販売中です。

いいなSTORES「エルシャダイ顔どら焼き」

発売日 : 2024年10月15日(火)

価格 : 2,700円(税込)

内容 : イーノック顔どら焼き×2個、ルシフェル顔どら焼き×2個、

大丈夫どら焼き×1個

素材 : 【原材料】砂糖(国内製造)、鶏卵、小麦粉、蜂蜜、寒天/膨張剤、

増粘剤(CMC)(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)/

中双糖(原料糖)小豆、寒天/トレハロース、カラメル色素

販売場所: 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング等

URL : https://item.rakuten.co.jp/iinastores/el-kaodorayaki5

いいなSTORESは、crimが開発したゲーム「エルシャダイ」とコラボした思わず笑える「エルシャダイ顔どら焼き」を2024年10月15日より販売中。

■コラボ商品「エルシャダイ顔どら焼き」

「そんな装備で大丈夫か?」「大丈夫だ、問題ない。」SNSや動画配信サイトで巨大ムーブメントを巻き起こしたこのフレーズを生んだ伝説のゲーム『エルシャダイ』。

贈った方も贈られた方も思わず笑顔になる、人気のギフト和菓子『顔どら焼き』。

笑わずにはいられない二つの巨匠がまさかの異次元コラボ。

■商品の特徴

*大丈夫だ、問題ない

パッケージには「そんな装備で大丈夫か?」の文字を入れ、開ける前のワクワク感を高めます。

中にも当然、「大丈夫だ、問題ない。」の文字どら焼きが入っています。

学業、お仕事、日頃の生活で、「大丈夫か?」と不安になる瞬間は多々あります。

そんな時こそ、この「大丈夫だ、問題ない。」をそれぞれの使い方で楽しめます。

*エルシャダイ顔どら焼き

このフレーズのやりとりをするエルシャダイのキャラクター、イーノックとルシフェルもしっかり『顔どら焼き』になっています。

*味でも笑顔になる!

見た目だけでなく、味でも笑顔にするこだわり。

どら焼きの皮は丹波地方の新鮮な特大たまごと最高級のきめの細かい小麦粉、そして砂糖とはちみつを使って焼き上がっています。

植物油脂などを一切入れず、職人たちが季節による温度変化にも注意しながら調合しています。

直径8cmにぎっしりと詰められたのは厳選エリモショウズを中双糖で仕上げたこだわり餡子。

控え目で上品な甘さです。

Nintendo Switch(TM)

Steam(TM)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 思わず笑える!いいなSTORES「エルシャダイ顔どら焼き」 appeared first on Dtimes.