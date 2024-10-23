¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê¶Ê¡ª¡ª¡×¡¡ÂçÁÒ»ÎÌç¤È¤Î·ëº§¼°¤ò¼ýÏ¿¡¡Novelbright¤Î¿·¶ÊMV¸ø³«
5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Novelbright¤Î¿·¶Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¤µ¤ó¤È¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Novelbright¤Î¿·¶Ê¡Ø¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÈÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë´ó¤»¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥é¡¼¥É¡£2¿Í¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë10·î22Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÃÝÃæÍºÂç¤µ¤ó¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈÊé¤¦ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢²Î»ì¤òÀ©ºî¡£¼°ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÝÃæÍºÂç¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«·ëº§¼°¤·¤¿¤éÍºÂç¤¬²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ÎÌóÂ«¤¬ÀèÆü¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶Ê¤òÂ£¤í¤¦¤È¡¢»ÎÌç¤¯¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÅÙ¤³¤Î¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÁÒ»ÎÌç¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈäÏª±ãÅöÆü¤âÍºÂç¤È³¤ÅÍ¤¬ÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ Ìë¤ÊÌë¤Ê2¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î²Î»ì¡¢ºÇ¹â¤Î°ì¶Ê¡¢³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¯¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤º¡¼¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ Ä¾Á°¤Þ¤Ç²Î»ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ ·ëº§¼°¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÎÉ¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ë É½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÞÂÎÌµ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê¶Ê¡ª¡ª¡¡²þ¤á¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¶ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£