くるみ×サラダのメニューなど東京・大阪の23の店舗にて提供！カリフォルニア くるみ協会「秋のくるみフェア」

カリフォルニア くるみ協会「秋のくるみフェア」

カリフォルニア くるみ協会は、「秋のくるみフェア」を2024年11月14日(木)まで開催。

東京と大阪の23のレストランにてヨーグルトやサラダとコラボレーションした、カリフォルニア産くるみを楽しめるメニューを紹介します。

くるみは、身体で生成されないオメガ3脂肪酸がナッツ類で唯一豊富で、ポリフェノールや食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の栄養をバランスよく含んだスーパーフードです。

そのまま食べるのはもちろん、トッピングやフィリングとして料理に使われています。

今回のくるみフェアは「ヨーグルトとサラダ」がテーマで、参加レストランがくるみの風味と食感が楽しめるオリジナルメニューを開発。

【カリフォルニア くるみ協会 秋のフェア 参加レストラン】

■「カリフォルニアくるみ×ヨーグルト」

提供期間:10月1日(火)〜10月31日(木)

<東京>

・3000日かけて完成した極上ハンバーガー清澄白河本店 Field

(江東区三好3-3-17 101)

西山さんの蜂蜜とカリフォルニアくるみ5種ベリーのグリークヨーグルト

1,210円

・パンとエスプレッソと(渋谷区神宮前3-4-9)

・クレープとエスプレッソと花束を(港区芝浦4-9-13 1F)

・むうや(墨田区向島1-2-12 東京ミズマチ)

モーニング、ランチのサイドメニュー 150円

・SUZU CAFE 銀座(中央区銀座2-6-5 銀座トレシャス 6F)

サラダプレート(ランチのみ) 1,430円(サラダプレート)

・SUZU CAFE 神南(渋谷区神南1-20-4 VORT渋谷briller 3F)

ヘルシーランチプレート 1,320円

・SUZU CAFE 六本木(港区六本木3-10-1 相鉄フレッサイン東京六本木 1F)

サラダプレート(ランチのみ) 1,480円

・クリントン・ストリート・ベイキング・カンパニー 南青山店

(港区南青山5-17-1 YHT南青山ビル 1,2F)

自家製グラノーラwithグリークヨーグルト

カリフォルニア産くるみを使ったグラノーラ、グリークヨーグルト、

バナナ、イチゴ、ブルーベリー、はちみつ

990円(+330円でアサイーソース追加可能)

・ビフテックバーガー(墨田区江東橋3-14-5 錦糸町テルミナ 5F)

グリークヨーグルトとカリフォルニア胡桃のベリーパンケーキ

単品 858円、コーヒーセット:コーヒー代+748円

・ビオ オジヤンカフェ(渋谷区神宮前4-26-28 矢内ビル1F)

ヨーグルトドレッシングのくるみサラダ 1,300円

<大阪>

・パンとエスプレッソと南森町交差点(大阪市北区南森町1-3-19)

・パンとエスプレッソと堺筋倶楽部(大阪市中央区南船場1-15-12 堺筋倶楽部1F)

くるみとフルーツヨーグルト 600円

■「カリフォルニアくるみ×サラダ」

期間:10月15日(火)〜11月14日(木)

<東京>

・魚豪商コダマ(港区新橋4-19-10 タカソビル 1F)

・魚焼男 新橋本店(港区新橋3-5-13 大興ビル B1F)

・ハイボール×燻製バル 燻男 新橋店(港区新橋3-16-10 2F)

きのこたっぷり くるみのチーズサラダ 1,078円、ハーフサイズ 858円

・ちゃい九炉 浜松町店(港区芝大門2-1-6 BCGビル1・2F)

リング下で空き瓶集めて貰ったコインで千種と食べたカリフォルニアくるみサラダ

1,380円

・燻製 鉄板焼 クラフトビール MOKU 新橋店(港区新橋3-13-4 イータス新橋 B1F)

カリフォルニアくるみを期間限定でサラダにトッピング

・鉄板串 燻製 MOKU 大森店(品川区南大井6-25-13 大森アスティルビル 1・2F)

カリフォルニアくるみを期間限定でランチサラダにトッピング

・肉バルスノーキー 行徳店(市川市行徳駅前2-25-25)

くるみと季節野菜のサラダ 980円

・さくらダイニング(世田谷区南烏山4-13-3 スターホームズ千歳烏山220)

カリフォルニア産くるみ きの子 ベーコン ルッコラ 半熟卵 コブサラダ

968円

・港町バル 中目黒高架下店(目黒区上目黒3-5-22 中目黒高架下)

ブッラータとカリフォルニアくるみ、いちじく、ルッコラのサラダ

〜白バルサミコとクルミオイルのドレッシング〜 1,600円

・三陸カキ小屋 THE OYSTER MANS(江東区富岡1-24-6 1F)

サバとバジルのおつまみポテサラ 〜カリフォルニアくるみトッピング〜 480円

・F&P Smoothie Cafe(渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F)

パストラミとアボカドのサラダ、雑穀米とひよこ豆のビーガンサラダ 759円

*通常15gのくるみが期間限定で20gに増量。

各種スムージー 880円(イートイン)/+トッピング 88円

*ブースターオプションは、通常ブレンド(攪拌)して提供していますが、

生ウォルナッツをプラスの場合、期間限定でトッピング(上乗せ)としても

追加できます。

*すべて税込価格です。

*メニューや価格は予告なく変更になることがあります。

*販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります。

