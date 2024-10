サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「Shaky! サンリオキャラクターズ メリーゴーランド -PINK-」(全5種/1回500円・税込)が2024年10月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売される。かわいいキャラクターたちをゆらして・つなげて遊べるアイテムを紹介する。「サンリオキャラクターズ」はハローキティやシナモロールなどサンリオが展開するキャラがシリーズの枠を越えて共演するカテゴリー。グッズなどでよく使用される。

ベネリックのバブルヘッドドールのShaky!シリーズに、メリーゴーランドの木馬に乗ってブルブルとゆれる姿がかわいらしいサンリオキャラクターたちが登場。複数集めて並べると、遊園地のメリーゴーランドのように円形に飾ることができる。木馬の足は、伸ばしていいるものと、折り曲げているものがあるので、交互につなげればメリーゴ−ランドが動いているような演出も可能だ。ラインナップは、ディアダニエル、リトルツインスターズ、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリンの全5種。キャラクターは木馬から取り外せるので、別のデザインの木馬と組み合わせることも可能だ。遊び方としての自由度が高い。今後、第2弾も発売予定ということなので、まずは第1弾をコンプして、第1弾のラインナップと合わせて交互に並べてみたり、木馬を入れ替えたりと、自由に楽しもう。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184