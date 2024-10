集客力と成約率の向上を実現！AGENCIA「360°Homes(R)技術」導入

AGENCIAはニッショーコミュニケーションズにて、最新の360°Homes(R)技術を導入し、業務効率化および集客率向上について発表しました。

AGENCIA「360°Homes(R)技術」導入

AGENCIAはニッショーコミュニケーションズにて、最新の360°Homes(R)技術を導入し、業務効率化および集客率向上について発表。

遠方の顧客にも高品質な物件体験を提供し、競争の激しい不動産業界でリーダーシップをさらに強化しています。

■360°Homes(R)とは

360°Homes(R)は、物件の360°パノラマ画像をオンラインで提供し、顧客が自宅やオフィスから物件をリアルに体験できる革新的なサービスです。

スマートフォンやPCを通じて、顧客は現地に行かずに物件の隅々まで確認でき、時間とコストの大幅な削減が可能です。

このサービスは、ニッショーコミュニケーションズ様のような先進的な企業に採用され、競合との差別化を実現しています。

■360°Homes(R)で実現した顧客満足度向上

ニッショーコミュニケーションズ様は、360°Homes(R)を導入することで、顧客満足度を大幅に向上させました。

特に、遠方の利用者や忙しいビジネスパーソンから「現地に行かなくても詳細な確認ができる」という高評価を受けています。

リアルな体験が成約率向上につながり、多くの顧客に選ばれる要因となっています。

■業務効率化への貢献

360°Homes(R)の導入により、物件内覧にかかる業務負担が大幅に軽減され、遠方のお客様にも正確でリアルな物件情報が提供可能になりました。

これにより、物件成約までのプロセスが迅速化し、営業スタッフの負担も軽減され、より効率的な業務運営が実現しています。

■AI技術との連携による未来への進化

AGENCIAは、今後も360°Homes(R)の進化に注力し、AIによる自動アノテーション機能を実装予定です。

物件の特徴を自動解析し、紹介文を自動生成することで、業務効率化がさらに進みます。

また、間取り図とパノラマ画像の連携を強化し、顧客にとってよりわかりやすい物件情報の提供が可能になります。

