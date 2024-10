共栄サポートは、24時間申し込み可能なオンライン完結型のファクタリングサービスをスタートしました。

共栄サポート「オンライン完結型のファクタリングサービス」

共栄サポートは、24時間申し込み可能なオンライン完結型のファクタリングサービスをスタート。

■共栄サポートのファクタリング7つの特徴

(1) 小口から大口までの様々な資金需要に対応

申込みいから最短で即日はもちろん、1時間以内でのご送金を目指した対応。

そのため、支払資金の確保をはじめとした緊急を要する資金需要には最適な選択肢となります。

(2) 資金繰りを圧迫しない利用手数料の設定

同社のファクタリング利用手数料は、業界でも最安水準となる2%〜に設定しています。

送金時に差し引かれる金額を抑えられるため、資金繰りへの影響も心配なし。

(3) オンライン完結型契約で24時間お申込OK

PCやスマホを利用可能な環境であれば、お申込みフォームからのご依頼と必要書類をご提出いただくだけで契約の流れが進行するオンライン完結型ファクタリングを実施。

お申込み・お問合わせは24時間受付中であるほか、全国の事業者さまがご来店いただくことなく利用可能です。

(4) 審査通過率は95%以上

他社よりも柔軟な審査基準を設けているため、95%以上の高い審査通過率をキープしています。

実際に、金融機関やノンバンクの融資およびファクタリングの審査を通過できなかった利用者の多くが契約にいたっています。

(5) 赤字決算や税金滞納があっても契約可能

金融機関の融資審査では確実に障壁となる赤字決算や税金滞納、リスケや債務超過などの事情をお持ちでも、同社のファクタリングは問題なく利用できます。

また、契約にあたって保証人や担保は一切不要です。

(6) ノンリコース契約だから売掛先の倒産時もリスクゼロ

原則として、同社のファクタリングはすべてノンリコース(償還請求権のない)契約となりますので、仮に売掛先が倒産したとしても利用者が回収不能になった売掛債権を保障する必要はないです。

(7) 乗り換え契約では他社よりも好条件を提示

現在他社のファクタリングを利用のお客さまが、同社の契約に乗り換えの場合は、他社よりも好条件を提示するよう努めています。

■利用の流れ

(1) ご相談・お問合せ

お問合わせやお申込みは、当サイトのフォームまたはお電話から受付けています。

※契約の強要や強引な営業は一切いたしませんのでご安心ください。

(2) 必要書類の提出

お申込み後は、以下の必要書類を提出。

・請求書

・預金通帳(1年分の入金履歴が記載されたもの)

・直近の決算書または残高試算表

・代表者様の身分証明書

(3) オンライン面談

書類のご提出後は、ビデオチャットアプリを使用して30分から1時間ほどの面談を実施します。

なお、訪問面談も実施可能ですのでご希望であればお申込み時にお知らせください。

(4) 契約

書類と面談の内容に応じて契約内容を提示します。

内容承諾いただければ契約書に記入・捺印をして契約完了です。

(5) ご送金

契約後は、速やかに指定の口座に振込します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 24時間申し込み可能!共栄サポート「オンライン完結型のファクタリングサービス」 appeared first on Dtimes.