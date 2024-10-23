4人組ロックアイドルグループ・O-VER-KiLL、1stメジャーシングル「あくなき鼓動」配信リリース開始
プロジェクトオーディション「Take Your Voice to the Dream 2024」で約2,000名の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイドルグループ・O-VER-KiLLが、1stメジャーシングルをリリース。同時にミュージックビデオを公開した。
サウンドプロデュースには、BiSHなどを手掛けた松隈ケンタが担当。今作はまさに“松隈サウンド”と言え、彼女たちのデビュー曲として相応しいロックアンセム。また、衣装はボーカリストでありアパレルブランドIKE PROJECT代表の「IKE」が担当し、アーティスト写真などは「高田メタル」が担当する。
リリース情報
2024年10月23日（水）配信開始
Linkfire : https://jvcmusic.lnk.to/akunakikodo
ライブ・イベント情報
11/3（日）【初披露】 豊洲公園 １部12:00〜 2部17:00〜
交流会：アーバンドックららぽーと豊洲 ノースポート 13:00〜
11/9（土）柏ThumbUp OPEN/17:00 START17:30
11/10（日）下北沢CULB 251 OPEN/15:40
11/14（木）下北沢CULB251 OPEN/18:00 START18:30
11/15（金）新宿ABC HALL OPEN/18:00 START18:30
11/17（日）柏ThumbUp OPEN/17:30 START18:00
11/22（金）吉祥寺CRESCENDO OPEN/18:00 START18:30
11/26（火）上野音横丁 OPEN/17:30 START18:00
11/27（水）ROCK JOINT GB OPEN/18:00 START18:30
11/30（土）巣鴨獅子王 OPEN/17:00 START17:30
12/2（月）SHIBUYA THE GAME OPEN/18:30 START19:00
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