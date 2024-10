プロジェクトオーディション「Take Your Voice to the Dream 2024」で約2,000名の中から選ばれたSARiNA、MiYU、KiLUA、RAiSAの4名で構成される新生ロックアイドルグループ・O-VER-KiLLが、1stメジャーシングルをリリース。同時にミュージックビデオを公開した。サウンドプロデュースには、BiSHなどを手掛けた松隈ケンタが担当。今作はまさに“松隈サウンド”と言え、彼女たちのデビュー曲として相応しいロックアンセム。また、衣装はボーカリストでありアパレルブランドIKE PROJECT代表の「IKE」が担当し、アーティスト写真などは「高田メタル」が担当する。

リリース情報

「あくなき鼓動」





Linkfire : https://jvcmusic.lnk.to/akunakikodo

ライブ・イベント情報

<【Journey of Growth】武者修行ツアー>

11/3(日)【初披露】 豊洲公園 1部12:00〜 2部17:00〜

交流会:アーバンドックららぽーと豊洲 ノースポート 13:00〜

11/9(土)柏ThumbUp OPEN/17:00 START17:30

11/10(日)下北沢CULB 251 OPEN/15:40

11/14(木)下北沢CULB251 OPEN/18:00 START18:30

11/15(金)新宿ABC HALL OPEN/18:00 START18:30

11/17(日)柏ThumbUp OPEN/17:30 START18:00

11/22(金)吉祥寺CRESCENDO OPEN/18:00 START18:30

11/26(火)上野音横丁 OPEN/17:30 START18:00

11/27(水)ROCK JOINT GB OPEN/18:00 START18:30

11/30(土)巣鴨獅子王 OPEN/17:00 START17:30

12/2(月)SHIBUYA THE GAME OPEN/18:30 START19:00

11月3日には豊洲公園にて行われるお披露目ライブと芸人ダイノジとのトークセッションも予定。その後は全国のライブハウスや学園祭などを巡る100公演の武者修行ツアー<Journey of Growth>をスタートさせる。