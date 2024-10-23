ジ・エンプティ、＜革命ツアー2024＞の対バンにFOMARE・アルステイク・Arakezuri・Wiennersが出演
ジ・エンプティが、11月から始まる＜革命ツアー2024＞の最終ゲストアーティストを発表した。ファイナルシリーズとなる東名阪福の4公演に、FOMARE、アルステイク、Arakezuri、Wiennersが出演する。
11月8日(金) 千葉LOOKを皮切りに、ファイナルの12月18日(水) 福岡BEAT STATIONまで、全国12ヶ所にて熱い対バンが繰り広げられるだろう。チケットは一般発売中だ。
ライブ・イベント情報
11/8(金) 千葉LOOK w/ サバシスター
11/10(日) 仙台FLYING SON w/ 炙りなタウン、健やかなる子ら
11/11(月) 新潟GOLDEN PIGS BLACK STAGE w/ 炙りなタウン、ミニマムジーク
11/13(水) 静岡UMBER w/ Sunny Girl、Atomic Skipper
11/14(木) KYOTO MUSE w/ Sunny Girl、Brown Basket
11/22(金) 高松TOONICE w/ the奥歯’s、Brown Basket
11/23(土) 広島ALMIGHTY w/ the奥歯’s、Atomic Skipper
11/28(木) 札幌SPiCE w/ THE BOYS&GIRLS、Bye-Bye-Handの方程式
12/5(木) 心斎橋BRONZE w/ Wienners
12/6(金) 名古屋 R.A.D w/ Arakezuri
12/9(月) 下北沢SHELTER w/ アルステイク
12/18(水) 福岡BEAT STATION w/ FOMARE
《チケット一般発売中》
ぴあ https://w.pia.jp/t/the-empty-revolution24/
e+ https://eplus.jp/the-empty-revolution24/
ローチケ(福岡公演のみ) https://l-tike.com/order/?gLcode=83997
リリース情報
2024.10.30 Release
1. 革命
2. 笑っておくれよ
3. 連れ出してやるぜ今夜
4. 銀河高速に乗って
\1,000(tax in)
No Big Deal Records / NBDL-0113