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01. tales of purefly
02. evils fall
03. Wake Myself Again
04. database feat.TAKUMA(10-FEET)
05. vitamin 64
06. higher
07. Emotions
08. whatever you had said was everything
09. When My Devil Rises
10. Searching life
11. your way
12. babylon
13.Dancing On The Moon
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