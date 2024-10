MAN WITH A MISSIONが、2014年3月12日リリースの3rdアルバム『Tales of Purefly』が10周年を迎えたことを記念し、初回盤収録の幻のストーリーブックをデジタル復刻する。『Tales of Purefly』はアルバム全13曲を通してひとつの物語を描き、立体的な表現に挑戦したMAN WITH A MISSION初のコンセプトアルバム。アートワークは「デビルマン」などで知られる永井豪率いるダイナミックプロが挿絵を担当。初回生産限定盤には、収録楽曲からインスパイアされたオリジナルSF冒険活劇が描かれたストーリーブックが付属され、壮大なストーリーとビジュアルが融合された傑作として、発売当時大きな話題を呼んだ。

『Tales of Purefly Complete Box』

2024年12月25日(水) 発売

完全受注生産限定盤 CD+Blu-ray+付属グッズ 価格:19,290円(税込) SRCL-13090〜2

完全受注生産限定盤 CD+DVD+付属グッズ 価格:18,790円(税込) SRCL-13093〜5



[予約受注期間]

・本商品は完全受注生産限定盤となります。以下期間内にご希望の店舗にてご予約いただきますようお願いいたします。

(予約受付期間:10月23日(水) 20:00 〜 11月4日(月・振休))

・上記予約受付期間以降は、ご予約を承っておりませんので、ご購入いただくことができません。必ず期間中のご予約をお願いいたします。

・一部店舗によって予約受付期間が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。



[購入特典]

【対象店舗/特典内容】

Sony Music Shop:オリジナルタペストリー(B2サイズ)

TOWER RECORDS全店(オンライン含む):オリジナルピックキーホルダー

HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く):オリジナルスマホサイズステッカー

Amazon.co.jp:オリジナル巾着

楽天ブックス:オリジナルレザートレイ

セブンネットショッピング:オリジナルマルチショルダー



▼購入

https://mwam.lnk.to/TalesofPurefly_CompleteBox



-『Tales of Purefly』-

近い将来なのか、もしくは遠い未来なのか。

文明が発達していく中で豊かに発展するのではなく、むしろ退廃し、荒れ果てた世界。

あるものによって汚された世界。

それを浄化する物質が“Purefly”。

“Purefly”という物質が悪の手に渡ることにより、世界が退廃していく。

それを取り戻し、もう一度自分たちの手に入れてよき世界を取り戻していくSF冒険活劇。



-アルバム収録曲-

01. tales of purefly

02. evils fall

03. Wake Myself Again

04. database feat.TAKUMA(10-FEET)

05. vitamin 64

06. higher

07. Emotions

08. whatever you had said was everything

09. When My Devil Rises

10. Searching life

11. your way

12. babylon

13.Dancing On The Moon



-狼大全集-

「Tales of Purefly Tour 2014」

2014.05.31@幕張メッセ国際展示場1〜3ホール

<MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info



2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100



2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:15:30/START:17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:14:30/START:16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN:16:00/START:17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700



2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN:16:00/START:17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424



2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:15:30/START:17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669



2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:14:30/START:16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669



2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888



2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:15:00/START:16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888



2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN:16:00/START:17:00

[問] デューク高松 087-822-2520



■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025



チケットFC 2次先行申込受付期間(抽選)

2024年10月28日(木)12:00 〜 2024年11月4日(月祝)23:59

現在では入手困難な声も多く、世界中のファンにも届けるべく、10周年を機に複数言語化され、今冬をめどにデジタル復刻される。このデジタル化では、イラストの一部をアニメーション化し、リアレンジされた楽曲と合わせ展開されるストーリームービーとなっている。詳細は追って発表される予定だ。また、このデジタル化とあわせ、発売10周年を記念した完全受注生産限定のアニバーサリーボックスセット『Tales of Purefly Complete Box』を12月25日にリリースすることも決定した。『Tales of Purefly Complete Box』は、LPサイズの豪華ボックスに作品の世界観をコンパイル。CDアルバムに加え、ストーリーブックを大判化復刻、また、2014年に幕張メッセ国際展示場で行われた<Tales of Purefly Tour 2014>の模様が収録されたライブDVD/BD「狼大全集掘廚鯑浦。さらには『Tales of Purefly』の世界観を模したフード付きタオルと本商品のみのオリジナルデザインステッカーやポストカードなどのグッズが付属され、コレクティブ要素も増したファン垂涎のアイテムとなりそうだ。