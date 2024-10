10月23日発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #13」を配信し、追加楽曲など各情報の発表した。

「パリィ」など3曲追加! 石風呂さんと羽生まゐごさんが書き下ろし楽曲を提供

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #13】

今回は、3曲の楽曲が順次追加される。

「第23回楽曲コンテスト プロセカNEXT」の採用作品である、宮守文学さんの楽曲「パリィ」がバーチャル・シンガーver.での追加となる。

また、piccoさんの「妄想アスパルテーム」がMORE MORE JUMP!による歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.で収録される。香椎モイミさんの「キャットラビング」も収録となる。こちらは、25時、ナイトコードで。による歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録される。

石風呂さんと羽生まゐごさんによる書き下ろし楽曲が追加されることが決定した。石風呂さんはLeo/needに、羽生まゐごさんはワンダーランズ×ショウタイムにそれぞれ楽曲を提供する。

ゲーム関連情報を発表!!

「プロセカ」公式ストア開始

「プロセカ」公式ストアが開始となった。公式ストアとは、WEB上の公式ストアにおいてクリスタルを購入することで、無償クリスタルや想いのカケラといったボーナスがついてくるというもの。このため、アプリよりお得に購入することができる。初回購入時はこのボーナスがさらに増量されている。

4周年記念「フォーチュンフラワーパレード」後夜祭開催中

9月30日より1カ月にわたり開催されてきた、4周年を記念したイベント「フォーチュンフラワーパレード」。10月27日より「フラワーアソートガチャ」と題した後夜祭ガチャが開催される。

「フラワーアソートガチャ」は、★4メンバーの出現率が2倍になっているほか、ガチャシールを使い「ワイルドフォーチュンフラワー」や「各色の花びら」を交換することができる。後からキャンペーンに参加したプレーヤーや、とり逃した方フラワーや、花びらが足りない人は、チェックしてみるといいだろう。

今年も開催「ハロウィンログインキャンペーン」、ライブも開催!

まもなくハロウィンということで、「ハロウィンログインキャンペーン」が10月31日より11月1日23時59分まで開催される。想いのカケラ×100とハロウィンクッキーに加え、昨年のハロウィンにプレゼントされた「[スタンプ]Happy Halloween」を受け取っていない人はこのスタンプもゲットすることができる。

10月31日と11月1日の2日間には、「ハロウィン2024ライブ」が開催される。このバーチャルライブに参加すると、限定称号をゲットすることができる。なお、今年はハロウィン衣装の販売は予定されていない。

難易度APPENDに2曲追加

難易度APPENDに、「妄想感傷代償連盟」、「ワールドワイドワンダー」の2曲が追加となる。

シングル発売などゲーム関連情報も充実

第10弾シングルの発売が決定

第10弾シングルの発売が決定した。

発売スケジュールは、2025年2月19日にLeo/need「すれすれ/それでも僕らは歌うことをやめない」、3月5日にVivid BAD SQUAD「烈火/ULTRA C」、3月19日にワンダーランズ×ショウタイム「オペラ!スペースオペラ!/成敗いたAAAAAす!」、4月2日にMORE MORE JUMP!「Supernova/キラー」、4月16日に25時、ナイトコードで。「エンパープル/化けの花」がそれぞれ順次発売となる。番組ではそれぞれのジャケットイラストも公開された。

イラスト:Aちき

イラスト:姐川

イラスト:やまかわ

イラスト:4

イラスト:イワワ

そして、毎回開催されている連動購入キャンペーンが今回も開催される。「連動購入特典対象店舗・EC ショップ」において5タイトル連動購入すると、ジャケットイラストを使用した「A4クリアファイル」がプレゼントされる。

セカライ4th「Unison」関連情報も続々と

「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison」が12月13日より12月15日まで大阪で、2025年1月24日より1月26日まで東京で開催される今回の番組では追加情報として、様々な情報が発表となった。

まずは、物販・展示エリアの情報が明らかになった。テーマの「Unison」にちなみ、プロセカのリズムゲームを使ったチャレンジ企画「Unisonチャレンジ」が実施される。また、ネネロボのグリーティングも実施される。

さらに、セカライ4th応援イラスト企画が開催される。ファンが描いた応援イラストが物販・展示エリア内のモニターに掲示される。募集期間や投稿方法などの詳細は、「セカライ4th」公式サイトや公式Xにて10月末頃発表される。物販・展示エリアは公演のチケットを持っていなくても楽しむことができる。

「セカライ4th」のグッズ情報だが、現在事前通販が行なわれている。しゅがおさん描き下ろした26人キービジュアルや、かにょこさん描き下ろしミニキャラのグッズなど多数取り扱っている。受付期間は10月28日23時59分まで。お届けは11月末から12月上旬頃迄を予定。

また、11月8日13時より「会場受取」の申し込みが開始となる。「会場受取」を利用すると、グッズを事前にオンラインで購入し、物販会場でグッズを受け取ることができるというシステム。指定した日時に受け取れるので、当日グッズ販売列に並ぶことなく、受け取ることができる。

チケットは、プレイガイド先行が10月30日の10時より販売開始となる。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」など各受賞作を一挙発表!

「楽曲コンテストプロセカNEXT」と「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」の採用作品が発表となった。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」受賞作を発表

「第24回一緒につくろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」の応募テーマは「フリー」。受賞楽曲は、ヤマギシコージさんの作品「シークレット・シーカー」と、Twinfieldさんの「夏に透明」の2曲となった。MVのフルver.は、受賞者本人のYouTubeチャンネルやニコニコ動画にアップされているので、チェック頂きたい。

ヤマギシコージさん受賞コメント「大きな目標の1つとして何度も挑んできたプロセカNEXT、遂に採用を勝ち取ることができて感無量です。応援してくださったリスナーの皆様、活動を支えてくださった関係者の皆様に少しでも報いることができたのではないかと思います。本作『シークレット・シーカー』はヤマギシコージらしさを存分に詰め込んだ楽曲です。是非、煌めく(きらめく)ポップサウンドと奇想天外なコードワークをお楽しみください。これからの活躍も『どうぞお見逃しなきよう』よろしくお願い致します」

Twinfieldさん受賞コメント「収録していただいているONESELF、レッドランドマーカーとはまた違ったピュアなメロディとシンプルなアレンジでのアプローチに挑戦させていただきました。ダンスミュージックとしてノリやすく、それでいて耳に残り口遊みたくなるようなフレーズにできればと思いましたので、純粋な恋愛描写の歌詞と共に楽しんでいただければ幸いです」

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第48回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「シティポップ」。女性用の採用作品は、87*sakuさんの作品「ミッドナイトダイバー」。男性用の採用作品は、Sonyeoさんの作品「reminiscence echo」となった。

【女性用受賞作】

87*sakuさん受賞コメント「この度は採用していただきありがとうございます。この衣装は夜に煌めく街のネオンや水平線に沈みゆく夕陽をイメージした衣装となっております。クールなカッコ良さとポップな可愛さを兼ね備えたこの衣装を沢山楽しんで頂けますと嬉しいです。実装される日をとても楽しみにしております!」

【男性用受賞作】

Sonyeoさん受賞コメント「採用していただきありがとうございます! シティポップは過去の華やかな文化というイメージが強かったため、過去に流行したシンプルながらも洗練された、少し大人っぽいファッションに夜景が思い浮かぶような華やかな色味を利用できるようにデザインしました。私のデザインで多くの方々がゲームを楽しんでくだされば本当に嬉しいと思います」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、からながれさんの作品「Bubble over」、munyo 2 さんの作品「ニュートロシティガール」。男性用の佳作受賞作品は、kさんの作品「CUTIE POP」、朝さんの作品「Recall the 80s in Neon City」の2作品。

現在、「第25回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第49回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「キラキラポップソング」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「スクール」がテーマとなっている。

