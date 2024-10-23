ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ボウマンFRB理事、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント挨拶

ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席



22:45

カナダ中銀政策金利（10月）

予想 3.75% 前回 4.25%（カナダ中銀政策金利)



23:00

米中古住宅販売件数（9月）

予想 389.0万件 前回 386.0万件（中古住宅販売件数)

予想 0.6% 前回 -2.5%（中古住宅販売件数・前月比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）

予想 -12.4 前回 -12.9（ユーロ圏消費者信頼感)



ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「欧州経済：課題と今後の道筋」講演

レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）主催イベント出席



23:30

米週間石油在庫統計



24日

0:30

チポローネECB理事、中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する討論会参加



1:00

バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答なし）

エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席



2:00

オアNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「経済不安定下の金融政策」講演



3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



3:15

クノット・オランダ中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席



3:45

ベイリー英中銀総裁、アダムズ国際金融協会（IIF）会長、会談



4:00

植田日銀総裁、講演

センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会出席





G20財務相中銀総裁会議（24日まで）

植田日銀総裁、米国出張（～27日）

氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）

IMF世銀年次総会（～26日）

BRICS首脳会議（～24日）

プーチン露大統領とイラン・ペゼシュキアン大統領、会談



米主要企業決算

ボーイング、AT＆T、コカコーラ、Tモバイル、IBM、テスラ、ラムリサーチ



※予定は変更されることがあります。

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