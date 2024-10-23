22:00　
ボウマンFRB理事、フィラデルフィア連銀主催フィンテックイベント挨拶
ブリーデン英中銀副総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

22:45
カナダ中銀政策金利（10月）
予想　3.75%　前回　4.25%（カナダ中銀政策金利)

23:00
米中古住宅販売件数（9月）
予想　389.0万件　前回　386.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　0.6%　前回　-2.5%（中古住宅販売件数・前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）
予想　-12.4　前回　-12.9（ユーロ圏消費者信頼感)

ラガルドECB総裁、IMF世銀年次総会「欧州経済：課題と今後の道筋」講演
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

23:30　
米週間石油在庫統計

24日
0:30　
チポローネECB理事、中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する討論会参加

1:00　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、講演（質疑応答なし）
エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

2:00　
オアNZ中銀総裁、ピーターソン国際経済研究所主催「経済不安定下の金融政策」講演

3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

3:15　
クノット・オランダ中銀総裁、国際金融協会（IIF）主催イベント出席

3:45　
ベイリー英中銀総裁、アダムズ国際金融協会（IIF）会長、会談

4:00　
植田日銀総裁、講演
センテノ・ポルトガル中銀総裁、討論会出席


G20財務相中銀総裁会議（24日まで）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
プーチン露大統領とイラン・ペゼシュキアン大統領、会談

米主要企業決算
ボーイング、AT＆T、コカコーラ、Tモバイル、IBM、テスラ、ラムリサーチ

※予定は変更されることがあります。