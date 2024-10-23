BMSG TRAINEEのRUI、TAIKI、KANON、3人連名の初EP『Forked Road』の配信リリースが決定
■連名となる表題曲「Forked Road」は、ポケモンアニメ『POKETOON』新シリーズのタイアップ曲
SKY-HIが主宰するBMSG所属の育成生“BMSG TRAINEE”のRUI、TAIKI、KANONが、3人連名の初EP『Forked Road』を、11月11日に配信リリースすることが発表された。
EPリリースの発表は、10月23日にZepp Nagoya公演よりスタートした、RUI、TAIKI、KANON主体のショーケースツアー『BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』の公演内で行われた。
EP『Forked Road』の収録曲は、3人連名が1曲、各自ソロが1曲ずつの計4曲。連名となる表題曲「Forked Road」はポケモンアニメ『POKETOON』（Eはアキュートアクセント付きが正式表記）新シリーズのタイアップ曲。夢と希望に満ち溢れ、力強く未来へ向かうポジティブなUPチューンとなっている。
本楽曲のみ11月7日より先行配信。同時にEP予約と全曲試聴も開始となる。
なお、ソロ曲は各々が自身で作詞をしており、等身大でリアルなティーンたちの思いが込められているという。彼らのあらたな挑戦に、引き続き注目だ。
リリース情報
2024.11.07 ON SALE
RUI、TAIKI、KANON
DIGITAL SINGLE「Forked Road」
2024.11.11 ON SALE
RUI、TAIKI、KANON
DIGITAL EP『Forked Road』
『BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024』の詳細はこちら
https://bmsg.shop/pages/bmsg-trainee-showcase-2024
ポケモンアニメ『POKETOON』の詳細はこちら
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