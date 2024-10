ストレスに対する防御効果も！ガブ「大分県天然炭酸シリカ水の肌の細胞保護作用を解明」

ラ・グレース化粧品を展開するガブは、ヒト表皮角化細胞およびヒト線維芽細胞を対象とした大分県天然炭酸シリカ水と同水を原料として活性処理した水の機能性について細胞保護作用および外的ストレスに対する防御効果を有していることが判明し発表されました。

ガブ「大分県天然炭酸シリカ水の肌の細胞保護作用を解明」

ガブは、ヒト表皮角化細胞およびヒト線維芽細胞を対象とした大分県天然炭酸シリカ水と同水を原料として活性処理した水の機能性について細胞保護作用および外的ストレスに対する防御効果を有していることが判明し発表。

■研究結果について

(1) 過酸化水素による細胞毒性への保護作用実験において天然炭酸シリカ水はヒト線維芽細胞の生存率が増加した同水を活性処理した水はヒト表皮角化細胞の生存率が増加した。

(2) 天然炭酸シリカ水はヒト線維芽細胞内のミトコンドリア呼吸活性が有意に増加した同水に活性処理を施した水はヒト表皮角化細胞内のミトコンドリアの呼吸活性の増加傾向が見られ、ヒト線維芽細胞内のミトコンドリア呼吸活性は有意に増加した。

(3) ヒト線維芽細胞および表皮角化細胞の細胞増殖実験において天然炭酸シリカ水は表皮角化細胞およびヒト線維芽細胞を有意に増加した同水に活性処理を施した水もヒト表皮角化細胞およびヒト線維芽細胞の増加傾向が見られた。

■共同研究機関について

早稲田大学人間科学学術院食品生命科学研究室

【天然炭酸シリカ化粧品 ラ・グレース】

【展示会出展情報】

名称: 国際化粧品展

会場: 東京ビッグサイト

出展: 期間限定商品販売〈ウォータークリーム・ブースターオイル〉

会期: 2025年1月15日〜17日

URL : https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html

