黒の礼服であるブラックフォーマルを生み出した老舗フォーマルメーカー・東京ソワールが手掛けるブランドのブラッグシップショップ。

「Food&Drink」「Kitchen&Dining」「Living」「Wear」「Health&Beauty」といったさまざまなカテゴリーのアイテムが展開されています。

黒に特化したライフスタイルブランド「kuros’」フラッグシップショップ

黒の礼服であるブラックフォーマルを生み出した老舗フォーマルメーカー・東京ソワールが手掛ける黒に特化したライフスタイルブランド「kuros’ (クロス)」が2024年10月18日、東京駅の向かい、丸の内出口徒歩約1分の好立地にある「KITTE丸の内」(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号)に新店舗をオープンしました。

新店舗ではブランド初となる「香り」の新製品も登場。

2021年にスタートした「kuros’」は Addicted to kuros’をテーマに「黒の持つ無限の可能性とエネルギーを自分らしく生きるすべての方へ届けたい」という想いから始まったブランド。

心とからだが喜ぶもの、愛着をもって長く使い続けられるもの、作り手の情熱によって生まれたもの、凛として美しく本当に良いものを黒で表現しています。

オープン前日となる10月17日には、新店舗と「香り」の新製品を紹介するメディア向けレセプションが新店舗にて開催されました。

レセプションではまず、東京ソワールの小泉純一社長が登壇。

「今回、kuros’のフラッグシップショップができました。困難もあったのですがスペシャルチームを作り、作家さん、アーティストさんを含め、お取り引きをさせて頂いているみなさんの助けがあって今日を迎えることができました。改めて御礼申し上げます」と感謝し「kuros’はここをスタートにして拡大していく計画を立てています。日本でしっかりと足場を作りながら世界でも有名になれるような“黒いアイテム”を扱ったショップとしてやっていきたいと考えています」と展望を語りました。

続いて、kuros’事業室長の山本真生さんからフラッグシップショップのオープンに当たり350種類の新しい商品をラインナップに加えたことが紹介されました。

さらに「調香師の沙里さんにkuros’をテーマに作って頂いた4つのアイテムを新発表します」と告げ、フレグランスミスト「No.1 Hello new me」「No.2 Mirror」、ポプリ「No.3 Talisman」「No,4 Kage」の4商品が紹介されました。

「No.1 Hello new me」と「No.2 Mirror」はお米からできたエタノールで作ったフレグランスミスト。

天然素材からできた香りが広がり、お気に入りのリネンやピロー、洋服などにふりかけて使うのがおすすめ。

「No.3 Talisman」と「No,4 Kage」は、灰やソルト、枝葉などの自然の素材に香りを移したポプリ。

洗面所やお手洗い、玄関スペース、クローゼットなどに置くと香りが空間を包んでくれます。

山本事業室長は「今回、例えば『気分が落ち込んだときにかいでもらいたい香り』、『朝起きたときに感じてほしい爽やかな香り』、『悩んでいるときに自分の違う魅力に気づかせてくれる香り』などの想いを込めて4つのテーマの香りを作りました。そのときの自分の感情に寄り添ってくれるような香りなので、悩んでいる方や香りで気分を変えたい方などに届いたら嬉しいなと思います」と声を弾ませました。

IFA国際アロマセラピストの資格を持つ調香師の沙里さんにお話を伺うと「ミストとポプリの2種類があります。ミストは瞬間的な時間を作り出すことができ、ポプリは継続的な安堵感といいますかお部屋の中を香らせるものです」とポイントを紹介。「自分のために使えることはもちろんなのですが、大切な人の日常を少し豊かにしてくれる贈り物にもなればいいなと思いながら作りました」と教えてくれました。

「KITTE丸の内」にオープンしたショップでは、「香り」はもちろん、「Food&Drink」「Kitchen&Dining」「Living」「Wear」「Health&Beauty」のカテゴリーのアイテムを展開します。

JR東京駅の目の前の「KITTE丸の内」2階にありますので、興味が湧いた方は覗いてみてはいかがでしょう。

kuros’ KITTE店 店舗情報

所在地:100-7002 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー 2階

電話番号:090-7837-6167

