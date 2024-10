元イタリア代表でパレルモやトリノ、ユヴェントスなどでDFとして活躍したフェデリコ・バルザレッティ氏がポール・ポグバについて言及した。



ポグバは、先日、ドーピングによる4年間の出場停止処分が18ヶ月に短縮され、2025年3月に復帰することが決定した。そのフランス人MFに関する発言があったのは『TUTTO SPORT』のインタビューでのこと。



バルザレッティ氏は初め、「ポグバは多くの問題を抱え、長い間プレイしていない選手だ。以前のレベルに戻るのは容易ではないだろう」と述べ、ポグバが世界最高のMFの一人として復活できるかということについては疑問視しているようだった。だが続けて「誰もが二度目のチャンスを与えられるべき」と語り、復活の可能性に賭ける必要を説いた。





