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Lead Cast¡§Miisha Shimizu
Choreographer¡§KiKi
Dancer¡§Annie, KiKi, Kouki Toi, SORA
Director : ¥·¥·¥«¥Ð
Producer : Yuya "¥·¥·¥«¥Ð" Yokokura
Cinematographer : Sho Sasaki
Camera Assistant¡§Rentaro Hayashi
Lighting Director¡§Saki Iida
Lighting Assistant¡§Takahiro Morishita
Prop Stylist : yui(q.i)
Dance Coordinator¡§ORIE NAGATA(ODORIBA)
Hair & Make (Miisha Shimizu) : Makiko Endo
Hair & Make (Dancers) : Yohji Fujiwara
Stylist : Kaz Nagai
Production Manager : Yeti(NEW BLACK), Hoppy(NEW BLACK)
Production : NEW BLACK
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¸ø¼° HP¡§https://www.fujitv.co.jp/zenketsu/
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(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
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