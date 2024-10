SAMAC主催の『第32回 ソフトウェアライセンス管理セミナー広島』を開催します。

SAMAC主催の『第32回 ソフトウェアライセンス管理セミナー広島』を開催。

『ソフトウェアライセンス管理セミナー』は、特定のソフトウェアパブリッシャーに拠らないセミナー内容として届けられます。

今回で第32回目、広島では初の開催となります。

これからIT資産管理に取り組む方や、すでに取り組んでいる方におすすめのプログラムです。

<開催概要>

開催日 : 2024年11月29日(金)

時間 : 10時〜17時40分

会場 : ホテルエスプル広島平和公園

https://www.greens.co.jp/hshiroshima/

広島駅より路面電車 広島電鉄1系統 中電前電停 徒歩1分

※定員 : 40名

参加費 : 無料

主催 : 一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)

後援 : BSA|ザ・ソフトウエア・アライアンス

TMI総合法律事務所

申込締切: 2024年11月28日(木)正午まで(但し、定員になり次第締め切ります)

<セッション内容・お申し込み方法>

下記サイトよりご確認、お申し込みください。

https://evt-hvnwsz32.eventcloudmix.com/

*講演内容は随時更新させていただきます。

<お申し込みに伴うご注意点>

■お申込みは先着順となります。

定員に達し次第、締め切りとなりますので、お早めに申込みできます。

■下記のご協力をお願いします。

・当日37度以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は入場をお断りさせていただく場合があります。

■講演資料:講演資料は印刷配布いたしません。

開催1週間ほど前に資料のダウンロードサイトについて発表しましたので、印刷したもの等をご持参ください。

■開催内容について不明点がありましたら、一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)事務局までお問い合わせください。

info_3029@samac.or.jp

