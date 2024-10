NewJeansが、まるで映画のワンシーンのような瞬間を披露した。



韓国発の人気アイウェアブランド「CARIN」が、NewJeansと撮影した24 F/Wシーズンの第2弾キャンペーン「Can't take my eyes off you. Part2」を公開した。



メンバーらは、9月に公開されたグラビアで、サングラスを活用して都会的で洗練された魅力が際立つビジュアルを演出したのに対し、今回はCARINの様々なメガネを活用し、知的な雰囲気をさらに強調した。