「ハローキティ50th The Fashionable Ribbonsバースデーデザインシリーズ」が、2024年11月1日(金)にサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか、サンリオオンラインショップに登場!

ファッションアイテムをはじめ、シリアルナンバー入りのバースデードールもラインナップされています。

サンリオ「ハローキティ50th The Fashionable Ribbonsバースデーデザインシリーズ」

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

【サンリオ直営店など】

発売日:2024年11月1日(金)

取扱店舗:サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー他

※一部取扱いの無い店舗もあります

販売個数制限:11月1日(金)〜11月7日(木)までは、一人につき各アイテム2個まで、シークレットマスコットチャームは8個まで

※複数人分まとめての会計や並び直しは遠慮ください

※11月1日(金)〜11月7日(木)までは店頭・電話での取り置きは不可

※在庫についてのお問合せに関しては状況により対応できない場合があります

※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合があります

【サンリオオンラインショップ】

発売日:2024年11月1日(金)10:00〜

取扱店舗:サンリオオンラインショップ(本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)

販売個数制限:⼀⼈1会計につき各アイテム2個まで、シークレットマスコットチャームは8個まで

※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります

サンリオから、11月1日に「ハローキティ」が誕生日を迎えることを記念して「ハローキティ50th The Fashionable Ribbonsバースデーデザインシリーズ」が登場!

このシリーズは、「ハローキティ」の歴代のファッショントレンドを表現したパターン柄をアレンジしたデザインと大きなリボンがポイントで、バッグやポーチ、ヘアアクセサリーのほか、シリアルナンバーが入ったバースデードールなど、全19アイテムがラインアップしています。

また、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ本店では購入者へのノベルティプレゼントも実施します☆

”なかよしのしるし”のリボンを通して、ハローキティのファッションの歴史を表現したデザインシリーズ

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

今回登場するのは、11月1日の「ハローキティ」の誕生日をお祝いしたデザインシリーズ。

「ハローキティ」のリボンには、気持ちと気持ちを結ぶ “なかよしのしるし” という意味が込められています。

このシリーズではリボンに、これまでの「ハローキティ」のデザインで人気を博した千鳥格子柄やヒョウ柄、キルティング調の柄を取り入れています。

たくさんのリボンを身につけた「ハローキティ」と、モノグラム風のグラフィカルなあしらいで、バースデーの特別感を演出します☆

持ち歩いて楽しめるファッションアイテムとして、グラデーションやパターン柄をいかしたデザインの2WAYショルダーバッグをはじめ、ミニウォレットやバッグチャームなどがラインナップ。

ほかにも化粧品を収納したり、旅行にも持っていけるバニティポーチやバンスクリップ、前髪クリップなども。

何が出るかお楽しみのシークレットマスコットチャームでは、モノグラム風のグラフィカルなあしらいのリボンや洋服を身に着けた「ハローキティ」をはじめ、「ディアダニエル」、「タイニーチャム」、「チャーミーキティ」がラインアップします。

さらに、50周年イヤーのバースデーを記念したバースデードールも登場します。

特別感のあるシリアルナンバー入りで、そのまま飾れるBOX入り仕様なので、コレクションにもぴったりです。

バースデードール

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:16,500円(税込)

大きなリボンがポイントのバースデードール。

高さ約50センチのバースデードールの足元には、シリアルナンバーが施されています。

マスコットホルダー

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:2,794円(税込)

大きなリボンを頭とドレスに付けた、キラキラおめめの「ハローキティ」!

淡いカラーがかわいらしいマスコットになりました。

マスコットホルダー ハローミミィ

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:2,794円(税込)

妹の「ハローミミィ」のマスコットホルダー。

「ハローキティ」とおそろいのドレスを身に纏っています☆

ラメ入りでキラキラと輝く瞳もポイントです。

【サンリオオンラインショップ限定】マスコットホルダー ディアダニエル

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:2,794円(税込)

サンリオオンラインショップ限定、「ディアダニエル」。

「ディアダニエル」が着ているタキシードの柄は今回のデザインを使用しています。

シークレットマスコットチャーム

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:990円(税込)

立体マスコットのチャーム全8種。

シークレット仕様なので何がでるかはお楽しみです☆

2WAYショルダーバッグ

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:4,180円(税込)

ショルダーベルトは着脱可能で、ハンドバッグとしても使える2WAYショルダーバッグ。

ファスナーチャームやモノグラムなど、リボン柄がいっぱいあしらわれたデザインがかわいい☆

バッグチャーム

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:1,793円(税込)

リボンをあしらったチャーム。

「ハローキティ」がつけているリボンにはストーンが配され、華やかな印象です☆

前髪クリップ

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

価格:880円(税込)

シェル調のプレートにストーンをあしらった、大人かわいい前髪クリップ。

リボンのデザインが異なるのがポイントです!

ハローキティ メッセージボイス入りカードをプレゼント!

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

2024年11月1日(金)から、全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナーで、店内商品を5,500円(税込み)購入で、「ハローキティ メッセージボイス入りカード」を1つプレゼント!

また、オンラインショップではサンリオオンラインショップ本店限定で開催されます。

さらに、2024年11月1日(金)から11月4日(月・休)までの4日間は、全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー店頭にメッセージボードを設置。

※一部取り扱いのない店舗もあります

誕生日を迎える「ハローキティ」へお祝いのメッセージを送ることができます。

お祝いボードにある二次元バーコードを読み取ると、「ハローキティ」からの動画を視聴できます。

ノベルティやメッセージボードについての詳細は特集ページを確認ください☆

【ノベルティについて】

※なくなり次第終了

※一部取り扱いのない店舗もあります

※一人5,500円(税込)購入ごとに1枚(1会計最大2枚)をプレゼント

※プレゼントは1回限り

※サンリオオンラインショップ本店は、一人5,500円(税込)以上購入で1枚(1会計最大1枚)のお届けです

ハローキティ50周年情報

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

ハローキティ50周年スペシャルサイト:https://hellokitty50th.sanrio.co.jp/

「ハローキティ」は、2024年に50周年を迎えました。

2024年12月31日までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、様々な取り組みを行う予定です。

「ハローキティ」50周年という特別な1年に、ぜひ注目してください☆

大きなリボンがかわいい、「ハローキティ」50周年をお祝いする特別なシリーズ!

「ハローキティ50th The Fashionable Ribbonsバースデーデザインシリーズ」は、2024年11月1日(金)より販売開始です。

