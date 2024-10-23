¡Ú½¤¹ÔÁÎ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡È³Ê¥²¡¼À»ÃÏ¡ÉÃµË¬¡ÛÍÌ¾¥²¡¼¥»¥ó¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÆüËÜ¼ò¥Ð¥ë¡ÖBET.50¡×¤Ï³Ê¥²¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È·Æ¤¤¤Î¾ì¡É¤À¤Ã¤¿
¡ÚÆ°²è¡Û³Ê¥²¡¼¿À¡¦¥¦¥á¥Ï¥é¤µ¤ó¤¬¡ÖBET.50¡×¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®
1990Ç¯Âå¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÁ´À¹´ü¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤â·²Íº³äµò¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿Ì¾Å¹¤âÂ¿¤¯¡¢¹âÅÄÇÏ¾ì±ØÀ¾¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖBET,50¡×(¥Ù¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Õ)¤â¤½¤¦¤·¤¿¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì¤Ä¡£³Ê¥²¡¼³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¦Çß¸¶Âç¸ã¤µ¤ó(¥¦¥á¥Ï¥é)¤âÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ±Å¹¤ÏÊÄÅ¹¤·¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆüËÜ¼ò¥Ð¥ë¤¬¡¢³Ê¥²¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤Õ¡Á¤É¤µ¤ó¡¢¤³¤¯·»¤µ¤ó¡¢¥¢¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢KSK¤µ¤ó¡Ä³Ê¥²¡¼Àª¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Å¹
¡Ö¥¦¥á¥Ï¥é¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ç¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡ÖBET.50¡×¤Î±½¤òÏÃ¤¹½¤¹ÔÁÎ¤µ¤ó¡£Â¿¤¯¤Î³Ê¥²¡¼¥Þ¡¼¤¬SNS¤ÇÍèÅ¹Êó¹ð¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢³Ê¥²¡¼³¦¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¦¥á¥Ï¥é¤µ¤ó¤âÀÞ¤ò¸«¤Æ¤Ï¡ÖBET.50¡×¤òË¬¤ì¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤êYouTubeÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ê¥²¡¼¿À¡¦¥¦¥á¥Ï¥é¤µ¤ó¤¬¡ÖBET.50¡×¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®
¤½¤ó¤Ê¡ÖBET.50¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¡¦Åì¿·½É±Ø¶á¤¯¤Î¥Ó¥ëÆâ¡£Ï©ÌÌÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖBET.50¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ëMAP¤äÆ°²è¤ÇÆ»½ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤·¡ª
¡ÖBET.50¡×¤Î¥í¥´¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥É¥¢¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï³Ê¥²¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È±£¤ì²È¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ð¥ë¡£¤À¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÎÎ¢¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¤ÎÂÐÀï±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÄ´ÅÙÉÊ¤Î¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤¬³Ê¥²¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë³«¤«¤ì¤¿Å¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ó¥·¥Ð¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê½ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éSFL¸«¤ì¤ë¤ó¤«¤¤¡ªºÇ¹â¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤È½¤¹ÔÁÎ¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±Å¹¤Ç¤Ï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤ÎÂç²ñÇÛ¿®±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°(PV)¤È¤·¤ÆÅê±Æ¡£¡Èe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÃúÅÙ¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖCAPCOM Pro Tour 2024 ¥ï¡¼¥ë¥É¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡×¤ÎPV¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤È¤â¤Ë¤Û¤ÜËþÀÊ¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥´¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï³Ê¥²¡¼¥Õ¥¡¥óÎò30Ç¯¡õ¤¤¼ò»Õ¡ª
Æ±Å¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÅ¹¼ç¤Î¥´¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤È¸À¤¨¤ë¡Ö¤¤¼ò»Õ¡×(¢¨¡Ö¤¤¡×¤Ï¸ýÊÐ¤ËÍø)¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÆü¡¹Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤Î¡Öµª»Î¡×¡¢¹Åç¸©¤Î¡ÖÊõ·õ¡×¡¢ÉÙ»³¸©¤Î¡Ö±©º¬²°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÃÏ¤ÎÌÃ¼ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ËºÜ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¼ò¤â¿ï»þÆþ²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¿É¸ý¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥´¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ª¼ò¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæÏ»½½¸Þ¤ÈÛð½ãÊÆ¶ã¾ú ¤È¤¤·¤é¤º¤ÎÆóËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥ë¤é¤·¤¯¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¥µ¥ï¡¼¡¢¾ÆÃñ¡¢²Ì¼Â¼ò¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âËÉÙ¤À¡£
¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤ÊÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¡£¼«²ÈÀ½¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ(1350±ß)¤ä¤Ç¤Ã¤«¤¤ßÕ¤êÌýÍÈ¤²(750±ß)¡¢¼ã·Ü¤Î¥Ü¥í¥Û¥í´Å»Ý¼Ñ(900±ß)¤Ê¤É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤½¤¦¡£±ÀÀç¥Ï¥à¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»(900±ß)¤Ï¥Ï¥à¤ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ÎÀ½Â¤¼Ô¤¬³Ê¥²¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍê¤ß¤¿¤¤°ìÉÊ¡£½¤¹ÔÁÎ¤µ¤ó¤â¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤À¡£
¢£¡Ö¤¢¤¢¡Ä³Ê¥²¡¼¹¥¤¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¡¡×¤È½¤¹ÔÁÎ¤µ¤ó¤â¼Â´¶
Å¹Æâ±ü¤Ë¤ÏÍÌ¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ê¥²¡¼¹¥¤¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£½¤¹ÔÁÎ¤µ¤ó¤â¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÌëÃÙ¤¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÀÊ¤ÏËþÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥óÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤È¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤¢¤¢¡Ä³Ê¥²¡¼¹¥¤¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¡¡Ù¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥°¥ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅ¹¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ËÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÊª¤ò¹¥¤¤Ê¿ÍÆ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò°û¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦½¤¹ÔÁÎ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾Å¹¡£Í§¿Í¤ÈÏ¢¤ì¤À¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤äÂÐÀï²ñ¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ1-1-11¥³¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¿·½É209
¸ø¼°X¡§@gonta_cvs2