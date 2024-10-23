¡ÈÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡É¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ä¡×»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×
¡¡¡ÈÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¡Ê26¡Ë¤¬22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀ¶Á¿¤«¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢ÍÅ±ð¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖBeautiful¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¤«¤é¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿Åç¡£
¡¡¥Ð¥¹¥È87 ¥¦¥¨¥¹¥È59 ¥Ò¥Ã¥×91¤Ë¡¢9Æ¬¿È¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Á¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó vol.74¡×¤Ç¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·´ë²è¤ò·ÇºÜ¡£¥½¥Õ¥¡¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Í¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥Õ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÄÃÕ±à¤Îº¢ Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¡¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£À¶Á¿¤«¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¯¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÀäÂç¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥Ã¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯²á¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë