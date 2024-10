桜島の小学生がこれまで学んだ英語を使った挑戦です。その名も「桜島キッズ国際交流プロジェクト」。鹿児島を訪れた外国人観光客に桜島の魅力を英語で伝えました。



(小学生)

「Good morning! Welcome to Kagoshima.」



鹿児島市の「マリンポートかごしま」で外国人観光客を迎えたのは桜島の3つの小学校の子どもたちです。日頃、授業で学んでいる英語を使って桜島の魅力を紹介しました。





(小学生)「You can eat big "Sakurajima daikon", radish.」(外国人観光客)「No.1 in the world!」観光客に「桜島に行ってみたい!」と思ってもらえるように子どもたちはジェスチャーを交えながら魅力を伝えました。(桜峰小学校5年)「私を作ったやつを上手とかほめてくれたりして楽しかった」(桜峰小学校6年生)「1人でも外国人と会ったときにちゃんと話し合いができるようにもっと家や学校で練習していきたい」(桜洲小学校・大迫愛子先生)「今まで学習したこともだが、成果と課題が出てくると思う。どんどん自分で学び取ってほしい」子どもたちは、伝わる喜びを感じるとともに、ふるさと桜島の魅力を見つめなおしたようでした。