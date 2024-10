クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める10人組アイドルグループ・高嶺のなでしこ。フジテレビ系TVアニメ「逃走中 グレートミッション」エンディング主題歌に起用されている新曲「アドレナリンゲーム」が収録される12月11日発売の2ndシングル「I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム」のジャケット写真解禁された。2ndシングル「I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム」はスペシャル盤A、スペシャル盤B、初回限定盤A、初回限定盤B、たかねこ盤の5形態となる。今作は両A面シングルとなっており、スペシャル盤A、初回限定盤Aでは「I’M YOUR IDOL」、スペシャル盤B、初回限定盤Bでは「アドレナリンゲーム」とそれぞれの世界観を表現したアートワークに仕上がっている。

たかねこ盤は、アーティスト写真のコンセプトでもある、高嶺のなでしこがファンを導く“夢の世界”を可視化した非現実的な魔法の国のような理想郷“CLASSIC UTOPIA”の世界観が表現されている。また、VICTOR ONLINE STORE限定商品となるソロ盤のジャケットも公開となった。ソロ盤はジャケット10種ランダムでの販売となるが、10種コンプリートセットが10月31日まで予約可能となっている。そして、スペシャル盤・初回限定盤の内容と新曲のタイトルも解禁となった。スペシャル盤にはトレーディングカードを封入。スペシャル盤Aには「I’M YOUR IDOL」MV衣装の各メンバー絵柄10種、スペシャル盤Bには「アドレナリンゲーム」MV衣装の各メンバー絵柄10種、そしてスペシャル盤A・B共通で当たり付きトレーディングカードがランダムで封入される。当たりトレーディングカードを引いた方は後日スペシャルイベントにご招待となる。スペシャルBOOKは、対照的な表題2曲の世界観を閉じ込めた貴重なMVオフショットや楽曲を深掘るQ&A、歌割り付き歌詞などが掲載され、ファン必読の内容となっている。初回限定盤のDVDには2ndシングル発売記念メンバーだけのBBQロケ動画を収録。海が見えるロケーションのなかBBQの準備はもちろん様々な仕掛けやスイーツ作り対決に挑戦したり、メンバーだけの空間だからこその本音トークなど、笑いあり涙ありの内容となっている。また、カップリングに収録される新曲タイトルも解禁となった。タイトルは「アイのウイルス」。どんな楽曲に仕上がっているのか乞うご期待。さらに、フジテレビ系TVアニメ「逃走中 グレートミッション」エンディング主題歌に起用されている新曲「アドレナリンゲーム」が、11月6日(水)に先行配信リリースが決定。同日から配信キャンペーンも開始する。