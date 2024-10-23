¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Öºú¤òÇã¤¦»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÆ¦ÃÎ¼±4Áª¡×¤Ë12Ëü¿Í´¿À¼¡¡³Ð¤¨¤Æº£Ìë¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¥Ê¥¤¥È¤À¡ª
¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¡Ö¼Â¤ê¤Î½©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½©¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Æ½Ü¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤Ê½©¤ÎÌ£³Ð¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö½©ºú¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤¿¤Á¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²¦»Ò¥µ¡¼¥â¥ó¡ÊËÜÅ¹¡§ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬2024Ç¯10·î18Æü¤Ë
¡Ö½©ºú¤Îµ¨Àá¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºú¤òÇã¤¦»þ¤ËÌòÎ©¤ÄÆ¦ÃÎ¼±£´Áª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤ÎÆâ¤Î1Ëç¤À¡£
ÀÚ¤ê¿È¤ÎÊ¢Â¦¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ËÇò¤¤¶Ú¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÈþÌ£¤·¤¤......¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Ê¾ðÊó¤À¡£
¤Ê¤¼Çò¤¤¶Ú¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤«¤Ï¡ÚÇò¤¤¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°¤ËÇã¤¦¤Ù¤·¡ª¡¡ºú¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¯¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÀÚ¤ê¿È¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡×¡Û¤ÇÆ±¼Ò¤ËÊ¹¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î3¤Ä¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¤Ê¤êÍÍÑ¡£½çÈÖ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ºú¤ÎàÂç¥È¥íá¤Ï¥³¥³¡ª
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÚ¤ê¿È¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤À¡£
¡ÖÈ¾·î·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¹ü¼è¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¡£°ìÊý¤Î¡ÖµÝ·¿¡×¤Ï¾®¹ü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»È¤¤Êý¤ä¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÚ¤ê¿È¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÀÚ¤ê¿È¤ÎÊ¢Â¦¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ï¡¢¡ÖËî¤Ç¤¤¤¦Âç¥È¥í¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¾Æ¤ºú¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡Öº£¡¢ºú¤Î¡ØÂç¥È¥í¡Ù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤âÇÜÁý¤·¤½¤¦¤À¡£
¡Öºú¤Î¥×¥í¡×¥ª¥¹¥¹¥á¤Î½©ºú¤Î¿©¤ÙÊý
ºÇ¸å¤Ï¡¢ºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÀÚ¤ê¿È¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö½©ºú¡ÊÇòºú¡Ë¡×¡Ö¹Èºú¡×¡ÖÍÜ¿£¶äºú¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
º£¤¬½Ü¤Î½©ºú¤Î¿È¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¡¢Ì£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ£¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡×¡£¹Èºú¤ÏÀÖ¤¤¿§¤Î¿È¤Ç¡ÖÀäÌ¯¤Ê»é¤È¹á¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡×¡£ÍÜ¿£¶äºú¤Ï½©ºú¤è¤ê¤âÇ»¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¿È¤Ç¡Ö»é¤Î¤Ã¤Æ¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡×¡£
......¤Þ¤¡¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÉôÈþÌ£¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½©ºú¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Æ¦ÃÎ¼±4Áª¡£X¾å¤Ç¤Ï12Ëü·ï¡Ê23ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤ª¤ª¡ª¡¡ºú¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡ª¡×
¡ÖÊ¬¤«¤ë¡¢¤¢¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤¤¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤Ð¤ó¥È¥í¥È¥í¤ÇÈþÌ£¤·¤¤...¡×
¡ÖÃ¼¤Ã¤³¤¤¤Ä¤â¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤«¤éÂç»ö¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï22Æü¡¢²¦»Ò¥µ¡¼¥â¥ó¤Î£ØÃ´Åö¼Ô¤Ë½©ºú¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Æ±»á¤Ï½©ºú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤À¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê½©ºú¤Ï¡ËÍº»ó¤Çº¹°Û¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»ó¤ÏÍñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·Êª¤Î¶Ú»Ò¡¦¤¤¤¯¤é¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²¦»Ò¥µ¡¼¥â¥ó¿¦°÷¡Ë
ÆÃ¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¡×¤ä¡Ö¥à¥Ë¥¨¥ë¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤·¤á¤¸¤äÉñÂû¤òº®¤¼¤¿¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ä¡¢ºú¤È¤¤¤¯¤é¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤Ï¤é¤³ÈÓ¡×¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤À¤½¤¦¤À¡£ÏÂ¤Ç¤âÍÎ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤ë......¡£
¤Ê¤ó¤À¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºú¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢º£Ìë¤Ï¤³¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Çºú¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©