Amazonと東映による【推しの子】を実写映像化する共同プロジェクトが始動、ドラマシリーズをPrime Videoにて2024年11月28日(木)21時よりプライム会員向けに世界独占配信、その続きとなる映画を東映配給にて12月20日(金)より全国公開する。そして、ドラマシリーズの主題歌は、全話で異なる豪華アーティスト8組が担当することが明らかとなり、全曲書き下ろしによる主題歌プレイリスト映像が初公開となった。

2020年に『週刊ヤングジャンプ』(集英社刊)にて赤坂アカと横槍メンゴのタッグにより連載がスタートした【推しの子】は、伝説的アイドル・アイの子どもとして転生したアクアとルビーの双子の兄妹をメインに据え ”芸能界” という複雑な世界に躊躇なく切り込みながら、ショッキングな描写もいとわないサスペンス要素や他に類を見ない斬新なストーリーが幅広い世代に受け入れられ、単行本は累計1800万部を売り上げた(※2024年7月現在)大人気漫画。先日第2期が最終回を迎えたTVアニメシリーズは早くも第3期の制作が発表されるなど、その勢いはまだまだとどまることを知らない。そんな中、ついに本格始動となった実写映像化プロジェクトでは、主演のアクア役・櫻井海音ほか、アイ役に齋藤飛鳥、ルビー役に齊藤なぎさ、有馬かな役に原菜乃華、黒川あかね役に茅島みずき、MEMちょ役にあの、雨宮吾郎役に成田凌など、今をときめく旬の若手キャストが集結。ドラマ撮影や恋愛リアリティーショー出演、アイドル活動といった様々な舞台で繰り広げられる芸能界の ”リアルな裏側” という様々な思惑が交錯する世界で、アクアやルビー、元・天才子役の有馬かな、劇団「ララライ」所属の女優・黒川あかね、人気インフルエンサーのMEMちょらが奮闘する姿が描かれる。さらに、吉田鋼太郎、倉科カナ、金子ノブアキ、要潤らベテラン勢が脇を固め、公開中の予告映像やキャラクターPVでは、映像のクオリティの高さに期待の声が続々と広がっている。Prime Videoにて配信開始されるドラマシリーズ(第1話〜第6話を11月28日〈木〉21時に配信、第7話・第8話を12月5日〈木〉21時に配信)だが、なんとその全話で異なる豪華アーティストによる主題歌が採用されることが発表となった。気になる参加アーティストは、MY FIRST STORY、ロクデナシ、Da-iCE、I's、ヤバイTシャツ屋さん、WANIMA、水曜日のカンパネラ、梅田サイファーの8組。実力派ばかりの個性豊かな面々が勢ぞろいし、それぞれが本作のために書き下ろした楽曲が物語の世界観を華やかに彩る。さらに、公開されたドラマ主題歌プレイリスト映像では、エピソードごとに描かれる本編シーンと合わせて、各アーティストの担当回と曲名も発表された。第1話の主題歌に起用されたのは、MY FIRST STORYの『アクマ』。第2話はロクデナシの『草々不一』、第3話はDa-iCEの『オレンジユース』、第4話はI'sの『Past die Future』、第5話はヤバイTシャツ屋さんの『ええがな』、第6話はWANIMAの『爛々ラプソディ』、第7話は水曜日のカンパネラの『動く点P』、第8話は梅田サイファーの『REVENGE』が使用される。アクアやルビーをはじめとするキャラクターたちの心情を表現し、それぞれのエピソードに寄り添った楽曲の数々が、より物語への期待と想像を搔き立たせることは間違いない。また、今回明かされた8組による主題歌を使用した各話のダイジェスト映像が、毎週日曜よる11時より放送中の『EIGHT-JAM』(テレビ朝日系)にて、オンエア内のTVCMとして放送予定。初回は、11月3日(日)の放送中にMY FIRST STORYの主題歌『アクマ』を使用した1話のダイジェスト映像(※)とロクデナシの主題歌『草々不一』を使用した2話のダイジェスト映像が流れ、以降7週連続で映像が公開される。※11月3日(日)『EIGHT-JAM』放送内の1話のダイジェスト映像については、関東エリアのみの放映。なお、1話のダイジェスト映像は、10月27日(日)13:55〜『ZOZO CHAMPIONSHIP 2024』内でも放映される。さらに、ドラマの主題歌や劇中でアイドルグループ・B小町が歌うオリジナル楽曲、作品のサウンドトラックを収録したドラマ&映画『【推しの子】』プレイリストも本日10月23日(水)よりAmazon Musicで公開された。主演の櫻井海音がナビゲーターとして参加し、ドラマ&映画『【推しの子】』の音楽の世界へ誘う。ドラマの配信が待ちきれない【推しの子】ファンは、このプレイリストを聴いて実写化【推しの子】の世界をいち早く楽しもう!(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・東映(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会