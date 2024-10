次のバズりスイーツは沈むみたらし団子？ GINZA SIXの裏路地にスイーツのセレクトショップがオープン（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、2024年10月23日にグランドオープンを迎えたラグジュアリー・スイーツの聖地「HIIRAGI GINZA(ひいらぎ 銀座本店)」が登場。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「HIIRAGI GINZA(ひいらぎ 銀座本店)」(東京・銀座)

GINZA SIXの裏路地にオープン

“日本が誇る厳選スイーツを世界に届ける”をコンセプトに掲げる注目のスイーツスポット「HIIRAGI GINZA(ひいらぎ 銀座本店)」が、2024年10月23日、GINZA SIXの裏路地にオープンしました。

「DEAR BUTTER SAND 幸せの焦がしバターサンド」6個⼊ 5,240円/3個⼊ 3,060円

上質なブランドスイーツだけを扱う“スイーツ版のセレクトショップ”である同店が取りそろえるのは、普段はなかなか⼿に入れることができない有名店のシェフが監修したスイーツ。オープン時には、⻁ノ⾨ヒルズ「unis」の薬師神陸シェフが⼿がける「BRANCHÉ CHOCOLAT」、⿇布台ヒルズ「フロリレージュ」の川⼿寛康シェフが手掛ける「DEAR BUTTER SAND」を購入することができます。

カウンターの目の前でかき氷が出来上がっていく様子を楽しめる

また、店内には作り立てのスイーツを味わえる6席のイートインスペースも用意しており、まずトライしたいのが、シグニチャーメニューの「沈む、みたらし団⼦。」!

「沈む、みたらし団⼦。プレーン(単品)」650円

「⻭が弱くなってしまった年配の⽅にも⾷べてもらいたい」という思いから⽣まれたシグニチャーのみたらし団⼦は、とろ〜んと伸びる様がなんとも楽しい、スプーンですくって食べる新感覚のお団子です。

「沈む、みたらし団⼦。すだち(単品)」650円

味はプレーンとすだちの2種類を用意。すだちはこの時期限定で徳島県産の種なしを使用しているため、やわらかいお餅とすだちの食感のコントラストを存分に楽しむことができます。

「濃厚抹茶の抹茶尽くしセット」2,900円 (ラテは他の飲み物に変更可能)

そして抹茶好きなら試してほしいのが「濃厚抹茶の抹茶尽くしセット」。かき氷、チョコレート、フィナンシェ、ラテのオール抹茶メニューとなっており、メニューごとに使用する抹茶の茶葉が異なるという徹底ぶりも抹茶好きの心をくすぐります。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ひいらぎ 銀座本店住所 : 東京都中央区銀座6-12-15TEL : 未開通

