香港Ｃデーに日本馬延べ８５頭が予備登録 フォーエバーヤングは香港カップを第１希望
１２月８日にシャティン競馬場で行われる香港カップデーの４競走（香港カップ、香港マイル、香港スプリント、香港ヴァーズ）の予備登録馬を香港ジョッキークラブがホームページで発表した。
各レースの日本馬の予備登録は以下の通り。
◇香港カップ（芝２０００メートル）登録２５頭。
アルナシーム（牡５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）※第２希望
エルトンバローズ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）※第１希望
キラーアビリティ（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）※第１希望
グランディア（セン５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）※第２希望
コスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）※第１希望
コンクシェル（牝４歳、栗東・清水久詞厩舎、父キズナ）
ゴンバデカーブース（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ブリックスアンドモルタル）※第２希望
サトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）※第２希望
ジェイパームス（セン４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）※第２希望
ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）※第２希望
シンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）※第２希望
スタニングローズ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父キングカメハメハ）※第１希望
ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）※第１希望
タスティエーラ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）※第１希望
ダノンベルーガ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）※第１希望
ドゥレッツァ（牡４歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）※第１希望
ノースブリッジ（牡６歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）※第１希望
フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）※第１希望
ブレイディヴェーグ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）※第１希望
プログノーシス（牡６歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）※第１希望
ホウオウビスケッツ（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）
ホールネス（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、ロペデヴェガ）※第２希望
ラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）※第１希望
リバティアイランド（牝４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）
リフレーミング（牡６歳、栗東・鮫島一歩厩舎、父キングヘイロー）※第１希望
◇香港マイル（芝１６００メートル）登録２１頭。
アグリ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父カラヴァッジオ）※第１希望
アルナシーム（牡５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）※第１希望
ウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）※第２希望
ウインマーベル（牡５歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）
エルトンバローズ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）※第２希望
オオバンブルマイ（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ディスクリートキャット）※第１希望
オフトレイル（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）
キングエルメス（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）※第１希望
ゴンバデカーブース（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ブリックスアンドモルタル）
サクラトゥジュール（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニブァース）
サンライズロナウド（牡５歳、栗東・安田翔、父ハービンジャー）
ジェイパームス（セン４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）※第１希望
ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也、父ドレフォン）※第１希望
ジャンタルマンタル（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマルス）
シュバルツカイザー（セン６歳、美浦・大竹正博厩舎、父ダークエンジェル）※第２希望
セリフォス（牡５歳・栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）
ソウルラッシュ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）
ダノンマッキンリー（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）※第２希望
ナミュール（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父ハービンジャー）
バスラットレオン（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）※第１希望
ラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）※第２希望
◇香港スプリント（芝１２００メートル）登録１３頭。
アグリ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父カラヴァッチオ）※第２希望
ウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）※第１希望
オオバンブルマイ（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ディスクリートキャット）※第２希望
キングエルメス（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）※第２希望
サトノレーヴ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）
ジャスパークローネ（牡５歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド）
シュバルツカイザー（セン６歳、美浦・大竹正博厩舎、父ダークエンジェル）※第１希望
ダノンマッキンリー（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）※第１希望
チェイスザドリーム（牝５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）
トウシンマカオ（牡５歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）
バスラットレオン（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）※第２希望
ピューロマジック（牝３歳、栗東・安田翔伍、父アジアエクスプレス）
ルガル（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）
◇香港ヴァーズ（芝２４００メートル）登録２６頭
キラーアビリティ（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）※第２希望
グランディア（セン５歳、栗東・中内田充正、父ハービンジャー）※第１希望
コスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）※第２希望
サトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）※第１希望
ジャスティンパレス（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）
シュヴァリエローズ（牡６歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）
シュトルーヴェ（セン５歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）
ショウナンバシット（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父シルバーステート）
シンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）※第１希望
スタニングローズ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父キングカメハメハ）※第２希望
ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）※第２希望
タスティエーラ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）※第２希望
ダノンベルーガ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）※第２希望
テンカハル（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キングカメハメハ）
ドゥレッツァ（牡４歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）※第２希望
ノースブリッジ（牡６歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）※第２希望
ビザンチンドリーム（牡３歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）
フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）※第２希望
プラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）
ブレイディヴェーグ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）※第２希望
プログノーシス（牡６歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）※第２希望
ホールネス（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、ロペデヴェガ）※第１希望
マイネルウィルトス（牡８歳、栗東・宮徹厩舎、父スクリーンヒーロー）
マイネルメモリー（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ゴールドシップ）
ラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）※第３希望
リフレーミング（牡６歳、栗東・鮫島一歩厩舎、父キングヘイロー）※第２希望
【注】複数レースに登録がある場合は※で希望順位を掲載