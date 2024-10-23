フォーエバーヤング

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　１２月８日にシャティン競馬場で行われる香港カップデーの４競走（香港カップ、香港マイル、香港スプリント、香港ヴァーズ）の予備登録馬を香港ジョッキークラブがホームページで発表した。

各レースの日本馬の予備登録は以下の通り。

◇香港カップ（芝２０００メートル）登録２５頭。

アルナシーム（牡５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）※第２希望

エルトンバローズ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）※第１希望

キラーアビリティ（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）※第１希望

グランディア（セン５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）※第２希望

コスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）※第１希望

コンクシェル（牝４歳、栗東・清水久詞厩舎、父キズナ）

ゴンバデカーブース（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ブリックスアンドモルタル）※第２希望

サトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）※第２希望

ジェイパームス（セン４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）※第２希望

ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）※第２希望

シンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）※第２希望

スタニングローズ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父キングカメハメハ）※第１希望

ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）※第１希望

タスティエーラ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）※第１希望

ダノンベルーガ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）※第１希望

ドゥレッツァ（牡４歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）※第１希望

ノースブリッジ（牡６歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）※第１希望

フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）※第１希望

ブレイディヴェーグ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）※第１希望

プログノーシス（牡６歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）※第１希望

ホウオウビスケッツ（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）

ホールネス（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、ロペデヴェガ）※第２希望

ラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）※第１希望

リバティアイランド（牝４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ドゥラメンテ）

リフレーミング（牡６歳、栗東・鮫島一歩厩舎、父キングヘイロー）※第１希望

◇香港マイル（芝１６００メートル）登録２１頭。

アグリ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父カラヴァッジオ）※第１希望

アルナシーム（牡５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）※第１希望

ウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）※第２希望

ウインマーベル（牡５歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）

エルトンバローズ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）※第２希望

オオバンブルマイ（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ディスクリートキャット）※第１希望

オフトレイル（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）

キングエルメス（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）※第１希望

ゴンバデカーブース（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ブリックスアンドモルタル）

サクラトゥジュール（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニブァース）

サンライズロナウド（牡５歳、栗東・安田翔、父ハービンジャー）

ジェイパームス（セン４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）※第１希望

ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也、父ドレフォン）※第１希望

ジャンタルマンタル（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマルス）

シュバルツカイザー（セン６歳、美浦・大竹正博厩舎、父ダークエンジェル）※第２希望

セリフォス（牡５歳・栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）

ソウルラッシュ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）

ダノンマッキンリー（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）※第２希望

ナミュール（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父ハービンジャー）

バスラットレオン（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）※第１希望

ラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）※第２希望

◇香港スプリント（芝１２００メートル）登録１３頭。

アグリ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父カラヴァッチオ）※第２希望

ウインカーネリアン（牡７歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）※第１希望

オオバンブルマイ（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ディスクリートキャット）※第２希望

キングエルメス（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）※第２希望

サトノレーヴ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）

ジャスパークローネ（牡５歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド）

シュバルツカイザー（セン６歳、美浦・大竹正博厩舎、父ダークエンジェル）※第１希望

ダノンマッキンリー（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）※第１希望

チェイスザドリーム（牝５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）

トウシンマカオ（牡５歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）

バスラットレオン（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）※第２希望

ピューロマジック（牝３歳、栗東・安田翔伍、父アジアエクスプレス）

ルガル（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）

◇香港ヴァーズ（芝２４００メートル）登録２６頭

キラーアビリティ（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）※第２希望

グランディア（セン５歳、栗東・中内田充正、父ハービンジャー）※第１希望

コスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）※第２希望

サトノグランツ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）※第１希望

ジャスティンパレス（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）

シュヴァリエローズ（牡６歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）

シュトルーヴェ（セン５歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）

ショウナンバシット（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父シルバーステート）

シンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）※第１希望

スタニングローズ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父キングカメハメハ）※第２希望

ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）※第２希望

タスティエーラ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）※第２希望

ダノンベルーガ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）※第２希望

テンカハル（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キングカメハメハ）

ドゥレッツァ（牡４歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）※第２希望

ノースブリッジ（牡６歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）※第２希望

ビザンチンドリーム（牡３歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）

フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）※第２希望

プラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）

ブレイディヴェーグ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）※第２希望

プログノーシス（牡６歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）※第２希望

ホールネス（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、ロペデヴェガ）※第１希望

マイネルウィルトス（牡８歳、栗東・宮徹厩舎、父スクリーンヒーロー）

マイネルメモリー（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ゴールドシップ）

ラヴェル（牝４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）※第３希望

リフレーミング（牡６歳、栗東・鮫島一歩厩舎、父キングヘイロー）※第２希望

【注】複数レースに登録がある場合は※で希望順位を掲載