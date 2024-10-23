¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÇÉ¡×¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ーÀîÀ¾¹¬°ì¤µ¤ó¡¡¸Î¶¿¡¦¸â¤Î¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ª
¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÇÉ¡×¤Î¿åÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦ÀîÀ¾¤µ¤ó¤¬10·î19Æü¡¢¸â»ÔÆâ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï1900Ç¯¤ËÆüËÜ³¤·³¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ß°ÞÜ´Û¡Ê¤Û¤¦¤Ï¤¤¤«¤ó¡Ë¡£ÀïÁèÃæ¤Ï¡¢µûÍë¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¤ËÌó100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Î£³¿Í¡£¥Ùー¥¹¤ÎEBI¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤¬¤¢¤ë¸â»Ô½Ð¿È¡£
¥É¥é¥à¤ÎÀîÀ¾¤µ¤ó¡¢¥®¥¿ー¤Î¼êÅç¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç·ëÀ®¤·¤¿£³¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÅÅÂç¡×¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀîÀ¾¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö£³¿Í¤È¤â¤â¤¦Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ÅçÅÅµ¡Âç³Ø½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ê±üÅÄ¡ËÌ±À¸¤¬¡ØÅÅÂç¤¸¤ã¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÅÂç¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
£²£°£±£²Ç¯¤Ë£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÅÅÂç¡£º£²ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï£±£¹£°£°Ç¯¤ËÆüËÜ³¤·³¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ß°ÞÜ´Û¡Ê¤Û¤¦¤Ï¤¤¤«¤ó¡Ë¤Ç¤¹¡£ÀïÁèÃæ¤ÏµûÍë¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¤ËÌó£±£°£°¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÇ·ÌÚ¾®Ê¼±Ò¤µ¤ó
¡Ö²»³Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£µûÍë¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¤¬¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸â»ÔÏÑ´ß¤òÁö¤ë¹ñÆ»£³£±¹æÀþ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ØROUTE 31¡Ù¡£ÀîÀ¾¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼
¡Ö¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤¤¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¶õµ¤´¶¤¬¤Á¤¬¤¦¡£Í¼¾Æ¤±¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÀîÀ¾¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¸â»Ô¤Ç¤ÎÅÅÂç¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2024Ç¯10·î23ÆüÊüÁ÷¡Û