20日に行われたエールディヴィジ第9節、ヘラクレス・アルメロVSアヤックスとのゲームで仰天のロングシュートが生まれた。



決めたのは、ヘラクレスのFWマリオ・エンゲルスだ。前半28分にアヤックスが不用意なパスミスでボールを失うと、エンゲルスはそれを自陣からダイレクトでロングシュート。これがアヤックスGKの頭上を破り、直接ゴールネットに吸い込まれた。



ゲームはアヤックスが4-3で撃ち合いを制したが、エンゲルスのゴールにはプスカシュ賞にふさわしいとの声が増えてきている。自陣からダイレクトで放つロングシュートはやや珍しいだろうか。コースも抜群で、度肝を抜くスーパーゴールだ。





Mario Engels scored an incredible goal from beyond the halfway line for Heracles during their home game against Ajax in the Eredivisie https://t.co/agrnG0fTBl pic.twitter.com/NQ0n5TbywA