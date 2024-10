【Riot Games ONE 2024 オンラインイベント】開催期間:11月4日~12月13日【Riot Games ONE 2024 オフラインイベント】開催期間:12月14日~15日会場:Kアリーナ横浜

ライアットゲームズ、テレビ東京、電通は、12月14日と15日にKアリーナ横浜にて開催予定のイベント「Riot Games ONE 2024」のイベントプログラム及びチケット販売情報を公開した。

オフライン会場ではDyrus選手、inSec選手を始めとした往年の「Laegue of Legends」プロ選手などを招待し、インフルエンサーを交えたショーマッチ「League of Legends - Legendary Legends Showmatch」が開催されるほか、TEAM-2BRO.の3人がゲストとチームを結成し、コンソール版「VALORANT」を用いて行なうショーマッチ「VALORANT CONSOLE x 2BRO. 『PLAY WITH US』」、VCT PacificよりDetonatioN FocusMe、ZETA DIVISION、VCT EMEAよりFnatic、VCT AMERICASよりLEVIATANを招いて行なわれる総当たりのエキシビションマッチ「VALORANT PRO INVITATIONAL」が行なわれる。

先着先行チケットは10月26日18時にチケットぴあにて発売予定。券種はS指定席が9,000円、A指定席が7,000円となる。

League of Legends - Legendary Legends Showmatch

VALORANT CONSOLE x 2BRO. 「PLAY WITH US」

VALORANT PRO INVITATIONAL

座席情報