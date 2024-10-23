BE:FIRST、デビュー3周年記念日にYouTube生配信＆同時視聴会開催
BE:FIRSTが、デビュー3周年記念日となる11月3日に『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』が開催されることが決定した。
◆Blu-ray & DVDダイジェスト映像
[Part 1]ではBE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルよりBE:FIRSTメンバーが生出演する3周年記念生配信が開催され、続く[Part 2]では“Viewing Party”と題し、10月30日に発売されるBlu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』の同時視聴会が開催される。
『3rd Anniversary Party』開催決定に合わせて、10月30日に発売されるBlu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』のダイジェスト映像がYouTubeに公開されたのでこちらも要チェックだ。
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル