BE:FIRSTが、デビュー3周年記念日となる11月3日に『BE:FIRST 3rd Anniversary Party』が開催されることが決定した。

◆Blu-ray & DVDダイジェスト映像

[Part 1]ではBE:FIRSTの公式YouTubeチャンネルよりBE:FIRSTメンバーが生出演する3周年記念生配信が開催され、続く[Part 2]では“Viewing Party”と題し、10月30日に発売されるBlu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』の同時視聴会が開催される。

[Part 1]のYouTube生配信終了後、同時視聴会のタイムテーブルが掲載された一度限りのプレミア公開が行われる。全国のBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）で一斉に「PLAY ALL」を押してライブ本編を再生し、感想をYouTubeプレミア公開のチャット欄に投稿して、ぜひ楽しんでいただきたい。なお、[Part 2]のViewing Partyの映像にはBE:FIRSTの生出演の予定はないが、メンバーそれぞれの裏話やコメントがチャット欄に投稿されるとのこと。

『3rd Anniversary Party』開催決定に合わせて、10月30日に発売されるBlu-ray & DVD『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”』のダイジェスト映像がYouTubeに公開されたのでこちらも要チェックだ。



関連リンク

◆BE:FIRST オフィシャルサイト
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル